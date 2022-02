Guerra entre Ucrânia e Rússia ao vivo: o que se sabe até agora, 25/02

A guerra entre Ucrânia e Rússia tem assustado o mundo desde a madrugada da última quinta-feira (24/02), quando o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou e já iniciou o ataque a bombas ao território ucraniano. O bombardeio começou na capital Kiev e em outras cidades do leste da Ucrânia. A ação resultou em dezenas de mortos e feridos. Veja abaixo as principais notícias sobre a guerra:

O ataque da Rússia à Ucrânia

• O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento aos cidadãos russos, na noite desta quarta-feira (23), em tom de ameaça aos demais países. “Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história”, declarou, ao anunciar o início da operação militar no leste da Ucrânia.

• A Rússia iniciou ataque a bombas em uma operação militar contra a Ucrânia, no início da madrugada desta quinta-feira (24). O ataque foi autorizado pelo presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com as agências de informação da Rússia - RIA e Interfax - e sites brasileiros, as explosões aconteceram no leste da Ucrânia, principalmente na capital, Kiev.

• As tropas russas conseguiram tomar o controle da antiga usina nuclear de Chernobyl, após uma batalha militar contra os ucranianos, que tentavam a todo custo defender a área da usina, que estava sendo invadida. A notícia foi dada pelo assessor do ministro do Interior da Ucrânia, na tarde desta quinta-feira (24).

Fotos e vídeos da guerra

Rússia x Ucrânia: veja fotos do conflito
Policiais inspecionam área após aparente ataque russo em Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
Civis treinam com paramilitares da Legião Georgiana, para lutar contra possível ataque russo, em Kiev, Ucrânia
Militares ucranianos sentados sobre veículos blindados seguem em uma estrada em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
Base de defesa aérea foi destruída em Mariupol, na Ucrânia.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky
Civis armados em Kiev, capital da Ucrânia.
Fumaça sobe de uma base de defesa aérea, onde equipamentos militares foram atingidos, após um aparente ataque russo à Ucrânia

O medo da população diante da guerra

• Com o início do ataque russo à Ucrânia, cerca de 20 brasileiros, entre eles algumas crianças, ficaram presos em um hotel localizado na cidade de Kiev, capital ucraniana. Em um vídeo que começou a circular nas redes sociais, eles pedem ajuda à embaixada brasileira para deixar o país.

• Após o início do ataque russo, um caos tomou conta da Ucrânia. Milhares de moradores tentam deixar o País às pressas, gerando enormes congestionamentos nas estradas. Estações de ônibus e trens do metrô também estão lotados. O início da guerra entre os dois países provocou ainda uma corrida por mantimentos nos supermercados e combustíveis nos postos de gasolina, mas vários deles já não têm o produto para vender.

Resposta da Ucrânia à invasão da Rússia

• Mesmo com armas e tropas em quantidade muito inferiores ao poderio militar da Rússia, a Ucrânia vem tentando responder aos ataques do país vizinho, governado por Vladimir Putin, e está estimulando seus cidadãos a também lutarem na guerra. Em um pronunciamento feito nesta quinta-feira (24), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que armas já estão sendo distribuídas entre os cidadãos do País. Ele pediu para que as pessoas que se consideram aptas a “defender a Ucrânia” procurem os centros do exército nas cidades.

• O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convocou “todos os que puderem” a se alistar para lutar junto às forças armadas na reação à ofensiva do governo russo. “Esteja pronto para defender seu país nas praças e cidades”, continou Zelensky. “Nós temos armas para defender nossa soberania”. Postos de alistamento foram criados em várias cidades ucranianas e, na capital, Kiev, o alistamento atraiu longas filas de pessoas dispostas a lutar.

• Uma rede de TV da Ucrânia transmitiu instruções de como preparar os coquetéis molotov, enquanto as tropas russas começam a entrar na capital do País, Kiev. O Ministério da Defesa pediu aos cidadãos ucranianos do distrito de Obolon, próximo à capital, que preparem o artefato - uma espécie de bomba caseira feita com algum tipo de combustível, como gasolina ou álcool – para ajudarem a enfrentar os russos. Aos "moradores pacíficos" da região, o Ministério pediu tenham cuidado e não saiam de casa.

• As imagens de um ucraniano e da filha dele chorando enquanto se despedem um do outro comoveu o mundo, em meio ao terror da guerra entre Rússia e Ucrânia. O homem enviava a menina para um lugar seguro, antes de se alistar para lutar no conflito. Mesmo se quisesse ir com a filha, ele não teria escolha. Todos os cidadãos do sexo masculino, com idades entre 18 e 60 anos, estão proibidos de deixar a Ucrânia, segundo o Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado.

Qual é o posicionamento do Brasil sobre a guerra?

• Em comunicado divulgado às 10h55 desta quinta-feira (24), horas após a Rússia invadir a Ucrânia, o Ministério das Relações Exterior (Itamaraty) informou que o Governo brasileiro acompanha com ”grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia”.

• Os pré-candidatos à Presidência usaram as redes sociais para se manifestar sobre a invasão russa ao território ucraniano nesta quinta-feira (24). Jair Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, João Dória, Simone Tebet e Ciro Gomes.

Paraense vive drama na Ucrânia

• A paraense Christiane Nedashkovskaya deu um relato ao vivo, nesta sexta-feira (25), no programa Mais Você, sobre sua tentativa de fuga da Ucrânia para a Romênia após a Rússia invadir o país.

• Brasileiros que moram na Ucrânia estão relatando por redes sociais e entrevistas o drama após a invasão da Rússia na Ucrânia na manhã desta quinta-feira (24). A publicitária paraense Cristiane Barros Nedashkovskaya, 30, mora em Bila Tserkva, na região metropolitana de Kiev, uma das cidades atingidas pelos ataques aéreos.

O que especialistas falam sobre a guerra na Ucrânia

• Ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou que espera uma posição mais direta do Brasil sobre o conflito. Assista abaixo!

Resumo sobre a guerra Rússia Ucrânia

• O que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia?

A Ucrânia está lutando contra as forças russas, após o presidente Putin começar a bombardear o leste ucraniano e outras regiões, incluindo Kiev. Mas, o que teria acontecido para a briga existir?

• Entenda o porquê da Rússia querer invadir a Ucrânia

Em novembro do ano passado, comunidades internacionais já compreendiam supostas ameaças russas contra a Ucrânia. O motivo? Conflitos da época da Guerra Fria, que envolviam costumes e heranças históricas, que nunca foram resolvidas. Hoje, a soma de problemas fez com que Putin quisesse criar uma ‘retaliação’ com um ataque militar.

Geográficos também acreditam que trata-se de uma crescente aproximação entre a Ucrânia com o Ocidente, o que não teria agradado nada os russos. Principalmente, porque o governo local teria interesse em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ou mesmo na União Europeia (UE).

• Qual o motivo da invasão russa?

A invasão russa a Ucrânia teria sido motivado por antigas divergências estratégicas entre Moscou e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a qual o país europeu teria interesse em fazer parte.

• Por que os russos invadiram Chernobyl?

De acordo com os professores de História, a antiga usina fica na fronteira da Ucrânia com a Bielorússia, um país que está dando apoio à Rússia no conflito com Kiev. Os reatores, que chamaram atenção, estão na fronteira com a Bielorrússia, próximo a cidade ucraniana Pripyat.

• Qual a importância de Chernobyl na guerra Rússia x Ucrânia?

Até 1994, a Ucrânia chegou a ser o terceiro país com maior arsenal nuclear do mundo. Mas, quando assinou o Memorando de Budapeste, abriu mão das armas. Contudo, na usina de Chernobyl, território ucraniano, ainda há uma grande quantidade de material nuclear, o que chama atenção dos russos.

Além da usina ser um forte símbolo da antiga União Soviética. Unidos a todos estes fatores, a importância para os russos de invadir Chernobyl está em dominar tudo o que sobrou de negativo da ‘era soviética’.