Rússia x Ucrânia: veja como ficou o maior avião do mundo após bombardeios

Maior avião do mundo, o cargueiro Antonov An-225 ficou totalmente destruído após bombardeio no aeroporto de Gostomel, a cerca de 20 minutos de Kiev, no último domingo (27). Imagens da aeronave foram exibidas por uma TV estatal russa. As informações são do Portal Metrópoles.

De acordo com a repórter que transmite as informações na tv estatal russa, “atiradores ucranianos” teriam sido os responsáveis pelo ataque. Porém, autoridades da Ucrânia sustentam que o ataque foi executado por tropas da Rússia.

O avião aparece dentro de um hangar queimado e em pedaços.