Governo Trump avalia novas vendas de carvão de terras públicas em Montana e Wyoming

Autoridades federais dos Estados Unidos deram nesta segunda-feira, 7, o primeiro passo para reabrir vastas áreas de terras públicas em dois estados para novas vendas de carvão, como parte do esforço do governo de Donald Trump para expandir a produção de combustíveis fósseis no país.

A proposta do Departamento do Interior surge após a administração de Joe Biden, citando as mudanças climáticas, tentar encerrar as vendas do combustível nos campos de carvão mais produtivos do país - a Bacia do Rio Powder, no nordeste de Wyoming e sudeste de Montana.

A administração Trump está, em vez disso, considerando vender concessões para mineração de carvão em mais de 6.800 quilômetros de terras federais na região, de acordo com documentos divulgados por autoridades. Essa é uma área maior que Delaware.

A reversão de curso em andamento sobre o uso de terras públicas para impulsionar a indústria de carvão dos EUA, que enfrenta dificuldades, decorre de uma ordem executiva assinada por Trump em seu primeiro dia no cargo, a qual prevê aumento da extração de petróleo, gás e carvão de terras e águas de propriedade pública nos EUA.

