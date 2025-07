Agricultor é engolido por cobra de 8 metros; entenda o caso

Um homem identificado como La Noti, de 63 anos, foi encontrado morto no último sábado (5) após ser engolido por uma cobra píton de 8 metros na Ilha de Sulawesi, que fica localizada na Indonésia. A vítima trabalhava como agricultor para sustentar a família e, no momento do ataque, estava cuidando de seus animais no quintal.

De acordo com informações da agência nacional de notícias Antara, a procura por Le Noti iniciou quando os familiares começaram a achar estranho que ele ainda não havia voltado para casa. Após a confirmação de seu desaparecimento, os parentes da vítima e outros moradores da redondeza, organizaram buscas e encontraram a moto do homem que estava à beira de uma estrada.

Com base na primeira pista encontrada, eles seguiram os rastros e se depararam com a cobra completamente imóvel, mas com um volume grande no estômago. E, apesar de cobras pítons serem comuns no vilarejo de Batauga, onde o caso ocorreu, os policiais sempre alertam quanto aos riscos de ataques. “Alertamos os moradores para terem cuidado quando forem trabalhar sozinhos na floresta”, destacou o chefe de polícia de Batauga, Masud Gunawan.

Ataques de pítons na Indonésia

A Indonésia é considerada um arquipélago no sudeste da Ásia que abriga uma diversidade das maiores cobras pítons no mundo. Por esse motivo, o ambiente é propício para ataques de cobras que são realizados, na maioria das vezes, pelo encontro de trabalhadores com os animais durante as jornadas nas florestas.

Um dos casos mais recentes ocorreu em abril deste ano quando uma agricultura estava colhendo vegetais na horta de sua casa e foi duramente atacada por uma cobra píton no país. Na época, a mulher sabia que haviam serpentes rondando pelo seu quintal, mas disse que desde à infância "se dava muito bem com répteis".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)