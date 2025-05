Gosta de cobra? Amazônia tem dois serpentários e um fica localizado no Pará; conheça!

Criados para serem referências como centros de pesquisa e turismo ecológico, os serpentários costumam ter a função de aproximar o público da biodiversidade única que possui a Região Amazônica.

O mais instigante é que dois deles estão localizados na própria Amazônia e oferecem experiências incríveis para os visitantes, um fica localizado em Benevides (PA), e o outro está em Manaus (AM).

Centro Amazônico de Herpetologia

O Centro Amazônico de Herpetologia foi inaugurado em julho de 2022 e fica localizado no município de Benevides, no estado do Pará. Atualmente, ele é considerado um dos espaços com serpentes mais completos de toda a Região Norte do país e conta com aproximadamente 2500 animais no local.

Com toda a estrutura, o espaço tem como propósito promover o conhecimento, a conservação e a valorização da herpetofauna amazônica. Além de serpentes, o centro amazônico também abriga outros tipos de animais, como jacarés, quelônios e muitas espécies nativas e exóticas em um ambiente focado na pesquisa e inovação.

Serviço:

Centro Amazônico de Herpetologia

Local: Rua Madressilva, nº 204 - Distrito de Benfica

Para mais informações: (91) 99100-3349.

VEJA MAIS

Serpentário do Museu da Amazônia

Além do serpentário do Pará, também há outro na Região Amazônica, que fica localizado em Manaus, no estado do Amazonas. O Serpentário Museu da Amazônia (Musa) costuma oferecer aos visitantes a oportunidade de observar de perto cobras das mais diversificadas espécies, trilhas na floresta, uma torre de observação e exposições educativas.

Serviço:

Serpentário Museu da Amazônia (Musa)

Local: Avenida Margarita, n° 6305 - Bairro Cidade de Deus

Para mais informações: (92) 99280-4205.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)