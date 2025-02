professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

Vídeos de um personal trainer de pilates mantendo relações sexuais com diversas alunas, incluindo mulheres casadas, foram vazados na internet. As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais, causando grande repercussão na web.

Nesta semana, a polêmica também se espalhou pelo Brasil, após o conteúdo ser amplamente compartilhado no X, rede social de Elon Musk. Alguns usuários chegaram a acreditar que o escândalo envolvendo o personal trainer e suas alunas teria ocorrido no Brasil, quando, na verdade, o caso aconteceu na cidade de Yavne, em Israel.

A polícia israelense iniciou uma investigação após denúncias feitas por um proprietário de academia e uma frequentadora, que alertaram sobre o conteúdo dos vídeos vazados. As autoridades estão empenhadas em identificar o responsável pelo hackeamento e pela disseminação das imagens, que foram compartilhadas sem consentimento, violando a privacidade das vítimas.

O caso rapidamente ganhou notoriedade nas redes sociais, onde internautas se manifestarem com indignação e se solidarizarem com as vítimas. Comentários como "As pessoas não imaginam o dano que isso causou. Não são apenas vídeos, são vidas arruinadas" repercutiram no X (antigo Twitter).

As autoridades israelenses seguem investigando o responsável pelo vazamento e avaliando as implicações legais para o personal trainer envolvido. Sua identidade não foi divulgada, e, segundo uma fonte da imprensa local, ele desativou todas as suas redes sociais: "Ele desligou o telefone, excluiu seu Facebook e Instagram e simplesmente sumiu."