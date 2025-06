Policiais são flagrados fazendo sexo dentro de viatura a luz do dia

Circula na internet um vídeo que mostra dois policiais mantendo relações sexuais dentro de uma viatura, em um local aberto. O vídeo foi gravado nos arredores de Larnaca, no Chipre, e viralizou nas redes sociais nesta semana.

Nas imagens, uma policial aparece debruçada sobre o banco do motorista, enquanto outro policial está em pé, do lado de fora da viatura, atrás dela. O vídeo foi registrado por um morador que passava pelo local e decidiu divulgar as imagens. Segundo testemunhas, havia trânsito de veículos na área, o que gerou preocupações quanto à exposição dos agentes e levantou questionamentos sobre a conduta policial.

Na última quarta-feira (18), as autoridades locais confirmaram a veracidade do vídeo e informaram que os policiais envolvidos foram identificados e afastados temporariamente até a conclusão do inquérito. Os nomes dos agentes não foram divulgados.

A princípio, os investigadores suspeitavam de uma possível manipulação digital do conteúdo. No entanto, em declaração à imprensa, a porta-voz da polícia de Larnaca, Kyriaki Lambrianidou, afirmou que “a pessoa que filmou poderia ter entregue o vídeo à polícia, em vez de publicá-lo online para consumo público”.

Nas redes sociais, o caso gerou diversos comentários de indignação. Muitos internautas criticaram o ato obsceno protagonizado pelos agentes, argumentando que o episódio “humilha a polícia”, especialmente em um momento delicado na região.

O Chipre está localizado no extremo norte do mar Mediterrâneo, próximo ao Líbano e a Israel — países que enfrentam tensões frequentes devido aos conflitos entre israelenses e iranianos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)