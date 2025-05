VÍDEO: mulher viraliza após revezar aparelho na academia com Cauã Reymond

Imagina revezar um aparelho de academia com um dos maiores galãs da televisão brasileira? Foi exatamente isso que aconteceu com a nutricionista Lizandra Galdino, que compartilhou o momento nas redes sociais e acabou viralizando. No vídeo publicado no TikTok, ela aparece treinando na mesma academia que Cauã Reymond e revela que os dois chegaram a revezar o mesmo equipamento durante o treino.

“Para o cara que revezou aparelho comigo hoje na academia, eu nunca vou te esquecer”, escreveu ela na publicação, que já ultrapassa a marca de 3 milhões de visualizações. Na legenda, a nutricionista ainda brincou com os seguidores, pedindo ajuda para “encontrar o boy”, como se não soubesse quem ele era.

VEJA MAIS

“Até o Cauã Reymond revezando aparelho, e o pessoal da minha academia achando ruim 🤡🤣”, comentou uma usuária. Outra se divertiu fazendo referência ao personagem do ator na novela Vale Tudo: “Conheço ele, mana. É o César”. A brincadeira continuou: “Sim, e ele tem uma namorada que se chama Maria de Fátima”, escreveu outra seguidora, citando a personagem vivida por Bella Campos, com que o ator tem uma suposta desavença.