Cauã Reymond dá versão sobre mau cheiro e nega treta com Bella Campos: 'Está tudo bem'

O ator Cauã Reymond se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos que envolvem seu nome nos bastidores da novela Vale Tudo, novo remake da TV Globo. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (24) ao Portal Leo Dias, o galã negou qualquer desentendimento com a colega de elenco Bella Campos.

“Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, declarou Cauã, ao ser abordado pela imprensa durante gravações externas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nos últimos dias, rumores de uma possível tensão entre os atores movimentaram os bastidores da produção e as redes sociais. As especulações aumentaram após notícias de que Cauã teria feito críticas ao desempenho da atriz e recusado gravar cenas com ela. A situação teria levado à substituição da dupla por dublês no último domingo (20), durante filmagens no Aterro do Flamengo.

Além de negar as supostas “tretas” com a colega, Cauã Reymond também ironizou outra polêmica que viralizou na web: o boato de que o ator não usaria desodorante e teria sido alvo de queixas por mau cheiro no set. “Eu passo, eu passo, eu passo”, disse ele, aos risos, repetindo a frase para reforçar que faz uso do produto. Apesar das especulações, a Globo ainda não se manifestou oficialmente sobre os rumores.