Quem já falou mal de Cauã Reymond? Veja os famosos que criticaram o ator

O nome do ator Cauã Reymond está entre os mais comentados nos últimos dias, devido às supostas brigas nos bastidores de “Vale Tudo”. O artista teria falado mal de Bella Campos, atriz que dá vida a Maria de Fátima, par romântico de seu personagem, César. Além disso, discussões com bate-boca e dedo apontado teriam acontecido no estúdio.

Com a situação exposta, diversos famosos passaram a comentar sobre comportamentos tóxicos, agressivos e misóginos. Os comentários novos e antigos são, principalmente, feito por mulheres. Confira abaixo.

Veja famosos que já falaram mal de Cauã Reymond

Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb (Reprodução / Instagram)

A apresentadora Mariana Goldfarb foi casada com Cauã Reymond dentre 2019 e 2023. Após sete meses do fim do relacionamento, ela disse que passou por uma relação abusiva e compartilhou detalhes do que viveu em publicações no Instagram e entrevistas. Mesmo sem citar o nome do ator, internautas associaram as falas ao artista e Mariana nunca contrariou os comentários.

Luana Piovani

Luana Piovani (Reprodução / Instagram)

Luana Piovani, atriz e apresentadora, compartilhou um vídeo de Mariana Goldfarb, no qual a ex-mulher do ator fala a respeito de relacionamentos tóxicos. “Famoso escroto, né? E tá aí, graças à falta de empatia da sociedade. Fingindo de bom”, escreveu na época. Em outro momento, quando viu a “lista da namorada perfeita” que Cauã Raymond teria feito, Luana disse que ele é “um blefe em forma de boy! Por fora, bela viola. Por dentro, pão borolento”.

Grazi Massafera

Grazi Massafera em publicação no Instagram (Reprodução)

A atriz Grazi Massafera, que teve um relacionamento com Cauã Reymond entre 2007 e 2013, publicou uma foto considerada indireta ao ator. Na quarta-feira, 16, a artista compartilhou a imagem de uma caneca com o escrito “lágrimas do patriarcado”. Especula-se que ela estivesse se referindo ao comportamento do ex-marido e pai de sua filha, Sofia, de 13 anos.

Andréia Horta

Andreia Horta em publicação no Instagram (Reprodução / Instagram)

Em meio às polêmicas, a atriz Andréia Horta compartilhou um texto em seu perfil no Instagram. “Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter é denunciado, isso precisa ser escutado, e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias", escreveu em story publicado nessa quinta-feira (17). A mensagem foi entendida como uma indireta a Cauã Reymond.

Alice Wegmann

Alice Wegmann em publicação no Instagram (Reprodução / Instagram)

Colega de elenco de Cauã Reymond em “Vale Tudo”, Alice Wegmann compartilhou um breve texto no story do Instagram acerca de tratamento masculino, nessa quinta-feira (17). “Preste atenção na reação dele [do homem] quando uma mulher o desagrada, discute ou ele ou estabelece um limite”, diz a publicação. A atriz não citou o nome do artista ou fez qualquer menção à suposta situação ocorrida nos bastidores da novela.