Andreia Horta posta sobre 'homem tóxico' e fãs apontam indireta a Cauã Reymond

Após Mariana Goldfarb e Grazi Massafera, chegou a vez de Andreia Horta ver seu nome envolvido no que as redes sociais apelidaram de "Cauãgate". A atriz de Elis e Cidade de Deus: A Luta Não Para desabafou no Instagram sobre machismo e o acobertamento de situações abusivas, e muitos interpretaram seu posicionamento como mais uma indireta ao ator de Vale Tudo.

"Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter... é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias", escreveu, nos Stories do Instagram. "Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?"

Embora Andreia não cite nomes ou algum acontecimento específico, fãs apontam uma relação com Cauã Reymond porque os dois trabalharam juntos em Um Lugar ao Sol, novela de 2021 escrita por Lícia Manzo. Na trama, os dois interpretaram Lara e Christian, um casal que se apaixona perdidamente à primeira vista.

Além disso, a publicação chega em meio a um turbilhão de polêmicas envolvendo Cauã, que vêm se acumulando desde o início da semana.

Segundo publicações veiculadas inicialmente pela revista Veja, um desentendimento entre o ator e Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, resultou em uma briga entre os dois no estacionamento dos Estúdios Globo. O estopim teria sido o fato de o ator ter tentado dirigi-la durante cenas da novela, e ter reclamado da atuação da colega para a direção da novela. Ela, por sua vez, também teria reclamado das atitudes dele à direção.

A revista ainda afirma que houve outro desentendimento, provocado pelo fato de Humberto Carrão ter o hábito de conversar encostando no braço das outras pessoas. Até o momento, a Globo não se manifestou sobre o assunto.