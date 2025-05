Banda baiana toca em pré-show de Beyoncé nos EUA; veja

A banda baiana de pagode Pagodart teve um dos seus sucessos reproduzido durante o pré-show da cantora Beyoncé, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O hit “Uisminofay”, lançado em 2003, foi reproduzido no aquecimento da apresentação da cantora na noite da última segunda-feira (28).

Nas redes sociais, o grupo comemorou o feito com uma publicação descontraída: “Podemos dizer que zeramos o jogo? Ou melhor, o game? Lâminaaaa, muchachos!! Nosso som tocando no pré-show da rainha Beyoncé, em Los Angeles. Podemos dormir com essa?”.

O criador de conteúdo Matthew Serafin resgistrou o momento em uma live. Na transmissão, exibida pelo Instagram, é possível ouvir claramente o solinho marcante de cavaco que inicia a canção, enquanto o DJ aquece o público antes da apresentação da estrela pop.

Nos comentários da publicação da banda a repercussão foi imediata entre fãs e artistas do pagode baiano. Inclusive, Léo Santana vibrou: “Caraiiiii que phodaaaaaaa”. Já O Kanalha afirmou: “Vocês não têm noção, zerou demais.”

Na ocasião, Beyoncé iniciou a “Cowboy Carter Tour” com um espetáculo de três horas. com muito som de banjos, fiddles e discursos visuais afiados, ela destacou mais uma vez, a estética country nos próprios termos. A apresentação contou com 36 músicas no total, divididas em sete atos e um bis.