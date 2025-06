Apuração do Festival de Parintins será hoje, segunda (30): veja que horas começa e onde assistir

O campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins (AM) será conhecido nesta segunda-feira (30), a partir das 15h (horário de Manaus-AM, isto é, 16h de Belém-PA e Brasília-DF).

Para isso, os dois bois foram avaliados nos dias 28, 29 e 30 de junho por um conjunto de jurados. Foram atribuídas, então, notas para 21 itens, divididos em três blocos: A – Comum/Musical, B – Cênico Coreográfico e C – Artístico.

Do Bloco A constam os itens: Apresentador, Levantador de Toadas, Marujada de Guerra e Batucada, Amo do Boi, Toada – Letra e Música, Galera e Organização do Conjunto Folclórico. Já no Bloco B: Porta Estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Boi bumbá: evolução, Pajé e Coreografia. E no Bloco C: Ritual, Povos Indígenas, Tuxauas, Figura Típica Regional, Alegorias, Lenda Amazônica e Vaqueirada.

Onde assistir?

A apuração terá transmissão no canal do You Tube da TV A Crítica, direto do Bumbódromo de Parintins). O nome do vencedor será anunciado após a leitura das notas dos jurados.

Quem leva?

O Boi Caprichoso busca um inédito tetracampeonato seguido que, se ocorrer, será seu 27º título. Já o Boi Garantido busca quebrar o jejum desde 2019 e voltar a vencer o Festival. Seria, então, o seu 33º título.