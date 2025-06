Documentário sobre a cultura do Povo Xikrin do Pará está disponível no Youtube

O documentário Raízes da Celebração está disponível gratuitamente no YouTube. A produção é realizada pela Associação Indígena Berê Xikrin, que tem sede na Aldeia Indígena Krãnh, TI Trincheira Bacajá, Anapu, no Pará.

O audiovisual é registro que mergulha no universo simbólico do povo indígena Mẽbêngôkre Xikrin, retratando uma das celebrações mais importantes de sua tradição: a Festa da Mandioca (Kwyrykangô). O lançamento aconteceu no último dia 19 de abril, durante evento especial realizado em Altamira, sudoeste paraense, no Dia dos Povos Indígenas, com apresentações culturais, cerimônia indígena e exibição pública da obra.

O documentário, com 30 minutos de duração, é narrado integralmente em língua Xikrin, com legendas em português, para valorizar o ponto de vista e a cosmovisão indígena: é o próprio povo que se apresenta ao público, sem filtros, sem narradores externos. Um trabalho que reafirma a autonomia e o direito à autodeterminação cultural dos povos originários do Brasil.

O projeto envolveu diretamente membros das aldeias da Associação Indígena Berê Xikrin da Terra Indígena Trincheira Bacajá. Além de ser protagonizado pelos próprios Xikrin, o filme tem em sua equipe criadores indígenas que participaram ativamente da produção e construção da narrativa. “Queremos que nossos filhos e netos vejam e ouçam nossos saberes. O documentário é uma forma de registrar nossa memória, com nossa voz, na nossa língua, com nosso olhar”, explica Bep Kamati Xikrin, presidente da Associação Indígena Berê Xikrin.

A Festa da Mandioca, também chamada de Kwyrykangô, celebra a fertilidade da terra, a abundância, a colheita, a vida e a ancestralidade. Com cantos, danças e pinturas corporais, homens, mulheres e crianças se reúnem para manter viva uma tradição que fortalece a identidade cultural e espiritual do povo Xikrin — e que agora pode ser compartilhada com toda a sociedade brasileira.

MẼBÊNGÔKRE XIKRIN

Os Mẽbêngôkre Xikrin são um dos povos indígenas do Brasil que, por gerações, têm preservado sua cultura, seu território e seu modo de vida. Habitantes da Terra Indígena Trincheira Bacajá, no Pará, os Xikrin são conhecidos por sua forte conexão com a natureza, suas tradições e seu espírito coletivo, além de não viverem sob a lógica do relógio. Seu tempo é regido pelos ciclos da natureza, pelos rios, pela caça e pela plantação. A vida na aldeia segue um ritmo próprio, no qual o coletivo tem papel essencial: Se um come, todos comem.

Entre as tradições mais importantes do povo Mẽbêngôkre Xikrin está exatamente a Festa da Mandioca (Kwyrykangô), uma celebração de grande significado por simbolizar a fertilidade da terra, a valorização das mulheres e a partilha de saberes ancestrais. Durante dias, a aldeia se mobiliza para cantar, dançar, preparar alimentos e reafirmar sua identidade cultural. A mandioca, alimento base da dieta Xikrin, é reverenciada como símbolo de fartura e sobrevivência.