Documentário expõe dificuldades financeiras enfrentadas por Meghan e Harry após saída da realeza

Quatro anos após renunciarem aos deveres da família real britânica, Meghan Markle e o príncipe Harry enfrentam um cenário financeiro cada vez mais delicado, segundo o documentário 'Meghan and Harry: Where Did The Money Go?'. A produção revela que, embora o casal tenha assinado contratos multimilionários, o estilo de vida luxuoso, os gastos recorrentes e a queda nas receitas podem comprometer sua estabilidade nos próximos anos. As informações são do jornal britânico The Mirror.

O documentário reúne análises de especialistas que avaliam o impacto da decisão de viver longe da monarquia sobre as finanças dos Sussex. Apesar de terem fechado acordos valiosos, como um contrato de 100 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões) com a Netflix, com encerramento previsto ainda este ano, e outro de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 81 milhões) com o Spotify, já encerrado, o declínio da renda é evidente. “Não há dúvida de que a renda de Meghan e Harry está em declínio”, afirma o comentarista real Norman Baker.

VEJA MAIS:

Estilo de vida milionário exige manutenção constante

Nos Estados Unidos, o casal adquiriu uma mansão em Montecito, Califórnia, avaliada em US$ 14 milhões (cerca de R$ 72,8 milhões), financiada com uma hipoteca de US$ 9,5 milhões (aproximadamente R$ 49,4 milhões). As parcelas mensais do financiamento variam entre US$ 50 mil e US$ 100 mil (entre R$ 260 mil e R$ 520 mil), segundo estimativas da imprensa britânica. A despesa é apenas uma entre muitas: Harry também arca com os custos da própria segurança, o que, de acordo com o ex-oficial de proteção real Simon Morgan, pode chegar a 10 milhões de euros por ano (R$ 54 milhões), dependendo da agenda de deslocamentos internacionais.

Desde que deixaram o Reino Unido, Harry e Meghan perderam o apoio financeiro da Coroa Britânica. “Meu pai literalmente me cortou financeiramente”, contou Harry em entrevista à Oprah Winfrey, relembrada na produção. O casal passou então a contar com heranças — entre elas, os cerca de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões) deixados por Diana ao filho — e com contratos comerciais. Mas os analistas apontam que o potencial de receita pode estar se esgotando. “Eles já fizeram os grandes movimentos que podiam fazer. Agora não há mais nada a vender, a não ser eles mesmos”, completou Baker.