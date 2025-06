Mileide Mihaile encontra Viviane Batidão nos bastidores do Parárraiá: ‘Tenho uma admiração por ela'

A influenciadora Mileide Mihaile marcou presença nesta sexta-feira (13/06) no segundo dia do Parárraiá, realizado no estacionamento do Estádio do Mangueirão, em Belém. Responsável por comandar a apresentação no palco do festival, ela encontrou nos bastidores a cantora paraense Viviane Batidão, que abriu a programação musical da noite.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Mileide falou sobre o encontro com a artista. “A Viviane é uma potência! Tenho uma admiração enorme por ela, pelo talento e pela energia que ela leva pro palco. É sempre uma alegria dividir momentos como esse com mulheres tão fortes da nossa cultura”, afirmou.

Para a noite de sexta-feira, a apresentadora escolheu um vestido típico junino em tom rosa, reforçando a atmosfera festiva do evento. Além de Viviane Batidão, o palco do Parárraiá ainda receberá nesta noite os shows de Chitãozinho & Xororó, Xand Avião e Felipe Amorim. O festival segue até o próximo domingo (15/06), com quatro atrações por noite.

Com passagens por eventos em diversas regiões do país, Mileide comentou o impacto da representatividade na sua trajetória. “Recebo muitas mensagens de meninas dizendo que se sentem inspiradas. Isso me dá força pra continuar. Me preparei muito para esse momento e sigo me dedicando”, declara.

Sobre o São João, Mileide reforçou sua ligação com as festas populares brasileiras. “É uma das festas mais bonitas e emocionantes que temos. O São João é cor, é tradição, é encontro. Cresci participando dessas celebrações e estar hoje num palco como esse, representando tudo isso, é uma honra enorme”, disse.

A influenciadora finalizou destacando que a experiência de comandar festivais como a 2ª dição do Parárraiá tem contribuído para sua trajetória profissional. “Quero mostrar que a gente pode, sim, ocupar esses lugares. Me vejo crescendo e me fortalecendo a cada experiência”, acrescentou.