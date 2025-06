Viviane Batidão abre a segunda noite do Parárraiá 2025, no Mangueirão, e fala sobre novos projetos

O segundo dia do Parárraiá, "O São João da Amazônia", será marcado por uma programação de peso nesta sexta-feira (13/06), no estacionamento do Estádio do Mangueirão, em Belém. A cantora paraense Viviane Batidão abriu a noite de shows com a apresentação “Mande In Pará”, que promete transformar o espaço ao som de tecnomelody.

Batidão volta ao festival em clima de celebração. Em 2024, ela acompanhou o evento à distância e agora realiza o desejo de fazer parte do palco do festival. “A festa estava lindíssima, grandiosa, recebendo toda essa população que ama Belém, que ama o arraial. Vieram artistas de fora, artistas da terra. Eu disse: ‘Poxa, eu queria tanto estar no Parárraiá’. E esse ano veio o convite”, comemorou a artista, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Além de seus sucessos, Viviane apresentou o single "É Sal, lançado recentemente e já em destaque nas plataformas digitais. Ela também antecipou novidades: no próximo dia 19 será lançado "Só Tem no Pará".

“É uma música de presente para a minha história, minha família, para o Pará, um Estado que sou apaixonada”, disse. No dia 25, Viviane lança mais um trabalho, “Covarde”, em parceria com a também paraense Suanny Batidão.

Após subir ao palco, Viviane convidou a apresentadora do Parárraiá, Mileide Mihaile, para cantar o single “É Sal”. A influenciadora não resistiu ao “caquiado” paraense e se rendeu ao tecnomelody.

A noite no Mangueirão segue com a apresentação da dupla Chitãozinho & Xororó, levando ao público o sertanejo raiz, seguido por shows de Xand Avião, Felipe Amorim e Rebeca Lindsay. A programação do Parárraiá 2025 continua até o próximo domingo (15/06), com mais atrações locais e nacionais celebrando o São João na capital paraense.