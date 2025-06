Parárraiá entra no ritmo do forró com grandes shows neste sábado

A terceira noite de shows do Parárraiá, que acontece neste sábado (14), promete agitar o público paraense mais uma vez, seguindo o exemplo dos últimos dias de programação, quando milhares de pessoas curtiram apresentações de Gusttavo Lima, Carabao, Xand Avião, Chitãozinho & Xororó, entre outros grandes nomes da música nacional.

Neste sábado, a festa será comandada por Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado e Lendário Rubi — atrações reconhecidas por seus grandes sucessos no forró, estilo que não deixa ninguém parado.

Léo Foguete

Léo Foguete é o artista mais jovem a se apresentar na noite deste sábado. (Divulgação)

Considerado uma das revelações do forró, o jovem artista de 21 anos vem arrastando multidões em shows por todo o Brasil. O primeiro hit que apresentou seu trabalho ao público foi a canção Última Noite, que ocupou o Top 10 do Spotify Brasil em 2024.

Natural de Petrolina, Pernambuco, Léo Foguete mantém uma parceria com João Gomes na música Mais Uma Noite, composta por ele e interpretada por João. Uma curiosidade é que os dois se conhecem desde a infância e chegaram a morar na mesma rua.

A apresentação do artista é muito aguardada pelos fãs paraenses, já que ele esteve pela primeira vez na capital no dia 31 de janeiro deste ano, durante o bloco Deixa Rolar.

Jonas Esticado

Legenda (Divulgação)

Natural da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, Jonas Esticado já possui uma carreira consolidada no forró. Seu início foi com a banda Forró Esticado, em 2015, quando lançou o primeiro DVD do grupo.

Em 2016, o artista deixou a banda e iniciou sua carreira solo como Jonas Esticado. De lá pra cá, alcançou ainda mais sucesso com diversos hits que conquistaram milhões de seguidores nas redes sociais. Entre suas principais músicas estão Investe em Mim, Beijo Bêbado, Saudade Boa e Ele Não Tem.

Wesley Safadão

Safadão é um dos mais consolidados cantores da noite, com cerca de 20 anos de carreira Reprodução/ Internet ()

Um dos maiores nomes do forró nacional também estará agitando o Parárraiá neste sábado. Dono de dezenas de hits, como Vacilão, Vai Safadão, Só Pra Castigar e Coração Machucado, o cantor tem cerca de 20 anos de carreira, com sucessos que começaram ainda na época da banda Garota Safada.

Para o show do Parárraiá, o público pode esperar uma apresentação recheada de clássicos do artista, além de uma mistura de ritmos e homenagens aos ícones do forró, sempre lembrados no período junino.

Em seu último show, realizado no dia 7 de junho, na Paraíba, Safadão cantou sucessos de Luiz Gonzaga, além de canções de vaquejada e forrós dos anos 90 — músicas nostálgicas que também prometem agradar bastante ao público paraense.

Lendário Rubi

Legenda (Arquivo pessoal)

A aparelhagem Lendário Rubi dispensa apresentações para o público paraense. Com 70 anos de história, é considerada uma das primeiras do estado, marcada pela tradição e por parcerias com grandes bandas paraenses ao longo do tempo.

Atualmente, a Lendário Rubi é comandada pelo DJ Gigio Boy, que deve levar a temática junina para o setlist preparado especialmente para animar o público do Parárraiá.

A programação do Parárraiá é gratuita e segue até este domingo (15), com shows de Nattan, Pablo, Maria Fernandez e Joelma, que encerram a festa junina paraense.