Na Bienal de Veneza, Rose Maiorana integra a mostra ‘Side by Side: Innovation in Focus’

Após participar de exposições em Nova Iorque e no Cairo, organizadas pela Saphira & Ventura Gallery, a artista plástica paraense Rose Maiorana, que é também diretora comercial do Grupo Liberal, terá seu trabalho exposto na Bienal de Arquitetura de Veneza, evento tradicional da cidade italiana. Duas obras da artista integram a segunda edição do evento "Side by Side: Innovation in Focus", que ocorre de 21 de junho a 16 julho dentro da Bienal.

VEJA MAIS

Os arquitetos participantes incluem nomes de destaque como Benedito Abbud (SP), Seferin Arquitetura, Patrícia O’Reilly e Ester Carro, todos reconhecidos por suas contribuições significativas à arquitetura contemporânea. Além deles, um conjunto de artistas novos e estabelecidos também fará parte do evento. Além de Rose Maiorana, participam Bari Bing (EUA), Ju Barros (Brasil), Maycon Nunes (Brasil), Anna Duvivier (Brasil), Barbara Tyler (EUA), Saori Kurioka (Japão/EUA), Maria Tason (EUA), Mathilda (Argentina), Ali CXC (Turquia), Liz Carvalho (EUA) e Júlia Isabel (Croácia).

A empreendedora e curadora Alcinda Saphira, criadora da Saphira & Ventura Gallery, explica que o evento reunirá um grupo seleto de arquitetos brasileiros de renome internacional e artistas de diversas nacionalidades.

“O ‘Innovation in Focus’ servirá como um palco para a apresentação de um conjunto de obras de arte e projetos arquitetônicos e conferências que refletem as mais recentes abordagens em arquitetura e design sustentável, economia e conta com o apoio da FGV – Europa, ODS Amazônia e New York Contemporary Art Society, este programa internacional visa destacar a importância da arte e da arquitetura como ferramentas fundamentais para a comunicação social e a educação ambiental”, diz Saphira, que é paraense, assim como Rose.

Obra da artista plástica Rose Maiorana (Divulgação)

Alcinda Saphira demarca que a Bienal de Arquitetura de Veneza, conhecida por sua capacidade de reunir mentes criativas e inovadoras, acolhe o evento "Side by Side: Innovation in Focus", que “promete ser um marco na discussão sobre a intersecção entre arte, arquitetura e sustentabilidade”.”Este programa itinerante culminará na COP30, que ocorrerá em Belém do Pará”, anuncia ainda a curadora.

Para Rose Maiorana, os convites internacionais reforçam a potência do que é produzido na região amazônica. “As texturas, as cores orgânicas e os elementos da paisagem natural continuam sendo fundamentais na construção das minhas obras. Tecnicamente, sigo trabalhando com pintura em grandes formatos, colagens e técnicas mistas, incorporando materiais não convencionais que dialogam com o território — como pigmentos naturais, fibras e elementos reciclados. É uma produção que busca provocar o olhar e a reflexão, criando conexões entre o sensível e o político”, pontua.

Obra da artista plástica Rose Maiorana (Divulgação)

A carreira internacional vem ainda em um momento especial da trajetória artística de Rose, já que está aberta em Belém, e vai até o dia 5 de julho, a exposição “Sendas”, composta por 26 obras inéditas, que comemora um ano da Galeria Rose Maiorana. Durante a vernissage, realizada no dia 5 de junho, Rose refletiu sobre o momento atual.

“Para mim está sendo muito especial, porque estou trazendo um pouco do meu passado com o meu futuro. Essa exposição não é só para mim, é para o público. Quero que venham, que curtam cada momento. São obras feitas para conhecerem e se aproximarem da minha arte”, afirmou.