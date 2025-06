Exposição 'Sendas' é inaugurada em noite de celebração na Galeria de Arte Rose Maiorana

A abertura oficial da exposição “Sendas”, da artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, foi realizada na noite da última quarta-feira (04/06), com uma vernissage para convidados na Galeria de Arte que leva o nome da artista, localizada no bairro do Marco, em Belém. O evento marcou também o primeiro aniversário do espaço cultural, reunindo artistas, amigos, familiares e apreciadores da arte produzida na Amazônia para prestigiar o novo momento de Rose e do espaço.

VEJA MAIS

Composta por 26 obras inéditas, a exposição propõe uma imersão sensível pelos caminhos e experiências que moldaram a trajetória da artista plástica. A visitação à mostra é gratuita e poderá ser feita de segunda a sábado, das 9h às 18h, até o dia 5 de julho.

Para a Rose Maiorana, o momento é de celebração e reflexão, e se emocionou ao relembrar os caminhos percorridos. Segundo ela, o espaço também abriu portas para a valorização de outros artistas, como locais e de fora da região. Durante o evento, adiantou que está em processo de criação de um novo espaço dentro da própria galeria.

“Para mim está sendo muito especial, porque estou trazendo um pouco do meu passado com o meu futuro. Essa exposição não é só para mim, é para o público. Quero que venham, que curtam cada momento. É uma obra feita para conhecerem e se aproximem da minha arte”, disse.

Giordana, Rose, Ronaldo (presidente-executivo do Grupo Liberal) e Ronaldo Júnior Maiorana (Wagner Santana / O Liberal)

A mostra é resultado de um processo criativo que percorre diferentes fases da vida de Rose. As obras foram produzidas ao longo de 2025, mas refletem memórias, símbolos e sentimentos acumulados ao longo de décadas de produção artística.

IMERSÃO

A curadoria é assinada por Ana Laura Figueiró, que ressaltou o caráter comemorativo da exposição. Ela informou que o conceito foi estruturado com base nas coleções anteriores de Rose, permitindo que o visitante percorra camadas visuais e temáticas ao longo da galeria.

“A exposição começa pelas raízes marajoaras, fortes na obra da Rose. Depois, seguimos para as composições mais coloridas e sensoriais, até chegar a uma fase mais profunda e intensa. ‘Sendas’ representa exatamente esses caminhos que o artista percorre até chegar a uma linguagem visual própria”, explicou Ana Laura.

Nos últimos anos, Rose Maiorana participou de coletivas em Belém, no Rio de Janeiro e em Bruxelas, levando sua arte para diferentes públicos. Também se destacou com a série “Amazônia Líquida”, que combina pintura e fotografia em uma proposta de consciência ambiental. A nova fase do projeto, em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf, foi lançada durante a programação oficial da COP 30 no Palacete Faciola – Museu da Imagem e do Som (MIS). A mostra deve seguir para o Marajó em agosto, com passagens por São Paulo e projeção internacional prevista.

Expopsição 'Sendas' é inaugurada em noite de celebração na Galeria Rose Maiorana Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

Para Ronaldo Maiorana Junior, CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), que produz a cerveja Caribeña, uma das patrocinadoras, iniciativas como a mostra são fundamentais para valorizar a arte amazônica e destacar o protagonismo feminino na cultura regional.

“Para a Caribeña, é uma honra apoiar uma exposição que celebra a força da arte amazônica e o protagonismo feminino. Acreditamos que valorizar artistas como a dona Rose é fundamental para preservar nossa identidade cultural e dar visibilidade a narrativas potentes da nossa região”, declara.

A exposição “Sendas”, de Rose Maiorana, tem o apoio da construtora Porte Engenharia, Cervejaria Caribeña e do Grupo Liberal.

SERVIÇO

Exposição “Sendas” da artista plástica Rose Maiorana

Local: Galeria de Arte Rose Maiorana, localizada na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém;

Data: 5 de junho a 5 de julho;

Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h;

Entrada gratuita.