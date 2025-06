Theatro da Paz abre as portas para o universo de sons e imagens de Tó Teixeira

A música do compositor e violonista paraense Tó Teixeira transcende o tempo e é também capaz de reviver o passado para projetar a obra desse músico no sentido de futuros admiradores. Tanto que na próxima quarta-feira (11), às 20h, no Theatro da Paz, o público em Belém vai poder conferir o concerto "Uma Noite com Tó", apresentado e patrocinado pelo Banco da Amazônia, com realização da Central de Produção Cinema e Vídeo na Amazônia e Kamara Kó Fotografias. Apoio do Governo do Estado, por meio da Secult-PA. Tudo relacionado ao aniversário desse artista que se estivesse vivo completaria 132 anos no próxmo dia 13. O espetáculo tem ingressos gratuitos, na troca de um quilo de alimento não perecível.

O evento reúne todos os elementos para ser um mergulho profundo na obra de Tó Teixeira, envolvendo música, poesia, imagem e memória. Foi no próprio Theatro da Paz que Tó recebeu, em 1980, a única homenagem pública, em vida.

A abertura traz apresentação solo do violonista Salomão Habib, que assina a direção musical do concerto. Em seguida, a Orquestra Tó Teixeira de Choro, regida Habib e formada por 12 músicos, interpretará um repertório de choros, valsas, carimbós, ladainhas e outras criações do compositor. As músicas serão entremeadas por intervenções cênico-poéticas do artista MC Pelé do Manifesto.

Theatro da Paz vai sediar a homenagem ao compositor e violonista paraense Tó Teixeira (Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará)

A ladainha “Jesus Nosso Pastor” abre espaço para uma cena que evoca o sincretismo religioso presente na obra de Tó. A performance conta com a participação especial do percussionista Kleber Benigno (do Trio Manari) e do saxofonista Marcos Cardoso, que também integram a orquestra.

Entre as composições que também ganham vida no concerto, estão joias como “Mais Uma Lembrança” (valsa de 1930 que fala de saudades sentidas e perdidas), “Triste? Nunca!”, que revela o violão como bálsamo emocional do compositor, e “Vamos Tomar Café”, choro inspirado no hábito afetivo de Tó em sua oficina de encadernação. Há também peças como “Vovó, Lá Vem o Tio Tó”, “Tem Castanha no Ouriço” e “Não Chora, Meu Bem, Não Chora”, que remetem os ouvintes a cenas do cotidiano e das relações familiares do artista.

A apresentação incluirá ainda o carimbó “Cordão dos Pretinhos”, composto em 1905, e a curiosa “Bambiá que Dindinha Dançava”, gênero identificado nas pesquisas sobre Tó como um gênero precursor do carimbó que acabou se popularizando, tornando-se referência da cultura paraense.

A Orquestra Tó Teixeira de Choro é composta por Salomão Habib (violão solo), Hugo Almeida (segundo violão), Mauro Ricardo (terceiro violão), Bernardo Barros (quarto violão), Yasmin Correia (quinto violão), Diego Santos (violão de 7 cordas), Carlos “Bochecha” (cavaquinho), Paula Borges (bandolim), Paulo Borges (flauta transversal), Marcus Puff (clarinete e saxofone), Kleber Benigno – Patury (percussão 1), André Ganso (percussão 2) e Vitor Franco (contrabaixo). Regência, arranjos e coordenação: Salomão Habib.

Visual e poética

Além da música, o espetáculo é uma experiência visual. O artista e diretor Nando Lima assina as projeções em vídeo que compõem o cenário, utilizando imagens de arquivo, filmes antigos e criações contemporâneas para reconstruir a Belém de Tó Teixeira em diálogo com o presente.

O espetáculo "Uma Noite com Tó" é um projeto que se conecta a outra iniciativa, a exposição "Tó Teixeira: Mergulho na Vida e Obra", premiada pelo edital da Rouanet Norte, também com patrocínio do Banco da Amazônia, além de Correios, Caixa e Banco do Brasil. O projeto também conta com apoio institucional do Governo do Estado por meio da Secult-PA.

Essa mostra ficará aberta até o dia 30 de agosto no Museu da Imagem e do Som do Pará. A exposição reúne a trajetória musical e familiar do artista e professor de violão, por meio de registros fotográficos de Miguel Chikaoka e a pesquisa de Salomão Habib sobre o músico, além de obras convidadas de Petchó Silveira, Armando Sobral, Dias Jr. e Bruno Rocha, com curadoria de Alexandre Sequeira.

A pesquisa de Salomão Habib resgatou partituras, registrou testemunhos e, sobretudo, traduziu em arranjos orquestrais a riqueza melódica e harmônica da obra do compositor Tó Teixeira. Dessa forma, a mostra no MIS e o espetáculo no Theatro da Paz são, como repassa a coordenação de "Uma Noite com Tó Teixeira", "duas ações que se encontram no propósito comum de manter viva a memória e a atualidade de Tó Teixeira, abrindo caminhos para que novas gerações conheçam e se inspirem em sua música".

Serviço

Espetáculo 'Uma Noite com Tó'

Data: 11 de junho de 2025 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz – Belém/PA

Ingressos gratuitos – Na troca de 1kg de alimento não perecível

Retirada no dia do espetáculo, a partir das 9h, pela plataforma Bilheteria Digital

E presencialmente, na bilheteria do teatro, a partir das 18h