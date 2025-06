Ritmo, memória e identidade: Tiee com 'Subúrbio' em Belém

Neste sábado, 07, Tiee apresenta a turnê "Subúrbio" em Belém. Uma das marcas registradas do projeto é a presença de convidados especiais. Na capital paraense, o Pique Novo chega para fazer essa festa junto com o cantor, além de apresentações de artistas locais, que encerram a noite com muito ritmo e identidade regional.

Inclusive, Belém é a segunda capital do Brasil, além do Rio de Janeiro, a receber a tour.

“O meu sonho era que a gente pudesse levar o meu pagode pra muitos lugares, e agora estou conseguindo realizar. Estar em Belém, que é a maior cidade do Norte, cidade do Círio de Nazaré — que um dia ainda vou conhecer — é mais do que especial. Estou incrivelmente feliz de poder comer um açaí de verdade, um vatapá incrível, até um tacacá, porque a minha conexão vem primeiro na comida, né?! (risos)”, disse o artista.

No repertório, Tiee canta os sucessos do álbum “Subúrbio (Ao Vivo)”, indicado ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Samba e Pagode. Além disso, outras grandes canções da sua carreira como “O Som do Tambor”, “Porradão”, “Modo Avião”, “Moça”, “Pago Pra Ver”, “Poder da Sedução”, “Ainda Gosto de Você”, “Temporal” e “Mina de Fé” são destaques no setlist. A faixa “Unilateral”, gravada com Dilsinho, também está garantida no show.

“Ser indicado ao Grammy Latino, pra mim, foi aquele sonho que estou sonhando até agora. Cresci e me tornei músico por causa do Xande de Pilares, e eu estava lá, ao lado dele, concorrendo na mesma categoria! Foi demais poder ver o prêmio, conhecer novos artistas e estar no meio daquelas pessoas. Inesquecível!”, relembra.

Dono de alguns dos maiores ritmos pagodeiros do Brasil, Tiee traz para a apresentação uma cenografia imersiva, com elementos que remetem ao subúrbio carioca, fazendo com que o público se sinta no coração do Rio de Janeiro por algumas horas. Mas, para além disso, com essa turnê ele consegue sentir o quanto o ritmo permanece vivo entre os brasileiros.

“O samba é atemporal. Um sucesso que tocava nos anos 80/90 tranquilamente veste as pessoas hoje em dia. O samba fala da vida do nosso povo. Super aprovo esse movimento, porque eu mesmo, em breve, vou revisitar meu catálogo e lançar um projeto que tem muito a ver com isso aí que a gente está falando. O que é bom, volta”, pontua.

Em Belém, "Subúrbio" será apresentado no Porto Futuro, um lugar muito simbólico não só para a capital paraense, mas também para imergir no tema da apresentação, que destaca a profundidade do povo brasileiro.

“Quero falar para as pessoas que não conhecem o subúrbio que lá é onde eu posso provar que lugar de gente feliz é no pagode. Tudo é feito para você ter certeza disso. Cada detalhe, cada música, cada músico leva pra lá o que tem de melhor e a mágica acontece. Quero fazer o convite e garantir que vocês não vão se arrepender”, finaliza Tiee.

Agende-se

Data: sábado, 07

Hora: 16h

Local: Porto Futuro