'Psycho Killer', do Talking Heads, ganha clipe com Saoirse Ronan 48 anos após seu lançamento

Maior hit do Talking Heads, Psycho Killer ganhou finalmente um clipe oficial nesta quinta-feira, 5. O vídeo é estrelado por Saoirse Ronan (Blitz) e mostra a atriz vivendo uma rotina tediosa que, aos poucos, vai lhe perturbando.

O clipe de Psycho Killer foi dirigido por Mike Mills, cineasta responsável por títulos como Sempre em Frente e Toda Forma de Amor e indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original por Mulheres do Século 20, de 2016.

Com mais de 609 milhões de reproduções no Spotify, Psycho Killer foi lançada em 1977, no disco 77, primeiro trabalho de estúdio do Talking Heads. Apesar de ser o maior hit da banda, a faixa não havia ganhado um clipe oficial até agora.

O último trabalho de estúdio do Talking Heads foi Naked, de 1988. Em 2024, a banda lançou o disco Stepping in a Rhythm, que conta com faixas gravadas durante uma apresentação da banda em Nova York, em 1983.

Confira aqui