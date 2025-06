Ex-integrante do Raça Negra morre em situação de rua em São Paulo

Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, ex-membro da banda Raça Negra, morreu aos 69 anos em situação de rua em São Paulo. O músico, que tocou violão e pandeiro na banda entre 1992 e 2005, quase foi enterrado como indigente.

O artista estava internado no Hospital Municipal do Tatuapé, após ser encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio. Não se sabe o dia exato do seu falecimento, mas a informação da morte foi confirmada e divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), na quinta-feira (05/06).

De acordo com nota do órgão, o caso foi registrado como morte suspeita pelo 52º Distrito Policial (Parque São Jorge). O corpo de Edson foi encaminhado ao IML Leste e após quase ser apontado como indigente, ele foi identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares.

Edson Café tocou na banda entre 1992 e 2005. Após sofrer um AVC, entrou em depressão e enfrentava luta contra dependência química (Reprodução/Redes Sociais)

Edson sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que o fez perder o movimento dos braços, impossibilitando-o de tocar, fato que o deixou deprimido e gerando uma dependência química. Ele vivia nas ruas de São Paulo e era ajudado por familiares.

A banda Raça Negra, segundo informações do G1, disse que não emitirá comunicado por Edson não ser mais integrante do grupo musical há 20 anos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)