Pôr do Suel estreia no Rio de Janeiro com gravação inédita com Léo Santana; Belém tem venda liberada

O cantor e compositor Suel vai viajar pelo Brasil com a turnê “Pôr do Suel”. A label reúne, em mais de quatro horas de show sem interrupções, os sucessos do cantor e clássicos do pagode. Além disso, convidados especiais se apresentam com o artista.

Em Belém, o “Pôr do Suel” será no dia 6 de setembro, no NaBêra, a partir das 16h. O evento contará com dois convidados nacionais, que serão divulgados em breve. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse e nas lojas Link Store Boulevard e Brasil Cacau Castanheira.

A turnê teve início na cidade do Rio de Janeiro, na Ilha Itanhangá, Barra da Tijuca, no último sábado (31). A primeira apresentação cumpriu as mais de quatro horas prometidas, com um show contínuo. Suel animou o público com os hits que fazem sucesso em sua voz e com composições próprias.

Delcio Luiz, Chrigor, Compadre Washington e Lexa participaram como convidados. O evento também contou com uma gravação especial com participação surpresa de Léo Santana, o “GG da Bahia”. O feat foi intitulado “Uma Bebê Dessa”. Com a mistura do swing baiano e do ritmo carioca, Suel comentou: “Eu e o Léo já estávamos nessa conversa havia muito tempo, mas, por conta da incompatibilidade das agendas, levou um tempo para acontecer. Porém, essa espera valeu a pena, e o resultado vai deixar nossos fãs satisfeitos. É uma grande felicidade colaborar com um cantor que admiro como artista.”

O palco em formato 360 graus proporcionou uma visão privilegiada ao público presente e foi essencial no momento do brinde coletivo de Suel, em celebração ao sucesso do evento e em agradecimento ao carinho dos fãs – os chamados “corujas”.