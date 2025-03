Suel comemora 75 milhões de plays de hit Vitamina C e libera datas para label; Belém é contemplada

O projeto Pôr do Suel, do cantor Suel, já tem data para ocorrer em Belém. Com convidados e mais de 5 horas de show, a apresentação chega na capital paraense em setembro. Um spoiler sobres os eventos que vão ocorrer no Brasil foi dado na última semana em lançamento grandioso com a presença de convidados.

Com surpresas e anúncios especiais, Suel se apresenta em Belém no dia 06 de setembro.

A label vai muito além de um show, ela reúne muita música, cultura, pôr do sol e uma experiência única. As mais de 5 horas sob o comando de Suel ocorrem sem interrupções durante o pôr do sol. Em clima descontraído, artistas especiais são convidados em todas as datas, já participaram do Pôr do Suel: Ferrugem, Mumuzinho, Toni Garrido, Grupo Menos é Mais, Gustavo Lins, Lexa, Pique Novo, e Molejo.

Além do lançamento, durante o evento, Suel ainda foi contemplado com uma placa de diamante pelos 75 milhões de plays da música Vitamina C. O single é uma parceria de Suel com o grupo Menos É Mais lançado em julho de 2024.