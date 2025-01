Global Citizen em Belém: saiba como conseguir ingressos gratuitos para o festival

O Global Citizen Festival, conhecido mundialmente por unir música e ação social, está prestes a realizar sua primeira edição no Brasil, e a capital paraense, Belém, será o palco desse evento histórico. As atrações serão divulgadas no dia 30 de abril, mas a principal dúvida já é como conseguir ingressos gratuitos para o Festival. O evento acontecerá em paralelo à COP 30, entre os dias 10 e 21 de novembro.

Assim como em outras edições internacionais, a maior parte dos ingressos promete ser gratuita e poderá ser obtida por meio do aplicativo oficial ou do site do Global Citizen. O processo é simples, mas requer atenção a algumas etapas importantes. Pensando nisso, o OLiberal separou algumas informações importantes para você conseguir ir ao festival sem pagar nada.

🎟️ Como conseguir ingressos gratuitos?

Para obter ingressos gratuitos, geralmente é necessário se cadastrar no aplicativo Global Citizen ou no site oficial e realizar ações sociais. O cadastro também é totalmente gratuito. Essas ações incluem:

Assinatura de petições;

Envio de e-mails para autoridades;

Publicação de posts no X (antigo Twitter);

Assistir vídeos;

Resposta a questionários sobre temas sociais;

Participação em missões específicas da plataforma.

Cada ação gera pontos, que podem ser usados para participar de sorteios de ingressos diretamente no aplicativo. Em edições anteriores do Festival, 60 pontos correspondiam a uma chance de sorteio, e não havia limite para o número de participações por pessoa. No aplicativo, é possível monitorar o total de pontos e ações concluídas.

Aplicativo do Global Citizen mostra número de ações, pontos e sequência diária. (Global Citizen)

Além disso, outras regras são importantes para quem vai tentar participar dos sorteios:

Não há limite para o número de inscrições por sorteio, mas cada pessoa pode ganhar apenas uma vez por sorteio.

As inscrições não vencedoras não serão transferidas para sorteios futuros.

As chances de ganhar dependem do número total de inscrições qualificadas recebidas para cada sorteio.

Assim como em edições passadas, ingressos digitais ou exibidos em dispositivos móveis provavelmente não serão aceitos. É necessário imprimir os ingressos antes de chegar ao local do evento para garantir o acesso.

💰 Embora a maioria dos ingressos seja gratuita, o festival também pode disponibilizar opções VIP premium para compra. Em 2024, esses ingressos chegaram a custar até US$ 399 (aproximadamente R$ 2.400), segundo informações encontradas na rede social Reddit.

Sorteios e notificação dos ganhadores

Os sorteios são realizados em períodos específicos, com encerramento à meia-noite. Os vencedores são notificados por e-mail no dia seguinte ou podem verificar o resultado na aba “Entered Rewards” do aplicativo.

🔞 Vale lembrar que, para participar do sorteio, é necessário ser maior de 18 anos e residente no Brasil, seguindo o modelo adotado nos Estados Unidos, onde os ingressos foram priorizados para moradores locais.

Há especulações de que os ingressos gratuitos sejam priorizados para os moradores da região Norte, considerando a raridade de grandes shows internacionais na área. No entanto, a informação não foi confirmada.

Quando o sorteio será aberto para ingressos do Global Citzen?

Ainda não há informações sobre a data de início do sorteio para o Global Citizen em Belém. A expectativa é que, nas próximas semanas, mais detalhes sejam divulgados no site oficial do evento.

Enquanto isso, os fãs podem se preparar baixando o aplicativo Global Citizen, se cadastrando, fazendo algumas tarefas já disponíveis e acompanhando as novidades.

Atrações do Global Citzen em Belém

O público conhecerá as atrações do festival no dia 30 de abril, segundo anúncio do governador do Pará, Helder Barbalho, durante encontro com Michael Sheldrick, cofundador do festival, em Davos, na Suíça.

🎤 Embora os nomes oficiais ainda não tenham sido revelados, a expectativa é alta. Em 2024, o festival contou com grandes nomes como Post Malone, Doja Cat, LISA, Rauw Alejandro, Alok, entre outros. Já em edições anteriores, artistas como Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran, Demi Lovato e Metallica marcaram presença.

Para a edição em Belém, especula-se que a banda Coldplay e a cantora Billie Eilish possam ser anunciados como atrações principais. Outros nomes cogitados incluem a banda Green Day e a cantora Lana Del Rey.

