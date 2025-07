Cantora paraense lança clipe animado inspirado na própria infância

Liz Amazônia lança, nesta sexta-feira (04), o clipe animado da sua música “Ela Sonha Alto”, em versão 3D voltada ao público infantil. A produção da cantora e compositora faz parte do projeto "Paráseuropa" e será disponibilizada no canal oficial da artista no YouTube a partir das 10 horas.

A animação combina elementos reais, como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas e a Torre Eiffel, com cenas lúdicas inspiradas nos desafios enfrentados por Liz, como nuvens escuras durante sua jornada. Segundo a cantora, o objetivo do novo trabalho é levar uma mensagem de esperança para as crianças do Pará e reforçar a importância da cultura nortista.

“Essa versão animada representa um pedaço da minha infância, dos meus sonhos e da minha identidade. É uma homenagem às crianças da Amazônia que, como eu, sonham em alcançar o mundo ouvindo o próprio coração. Quero que elas vejam que com fé, persistência e amor, é possível sonhar alto e chegar longe”, afirma.

Confira: