Liz Amazônia lança clipe de 'Ela Sonha Alto' com mensagem de superação e esperança

A cantora e compositora paraense Liz Amazônia lança nesta sexta-feira (13/06) o videoclipe da música “Ela Sonha Alto”, terceira faixa de seu projeto autoral Paráseuropa, voltado à promoção da cultura paraense no exterior. O clipe estará disponível no canal oficial da artista no YouTube a partir das 10h, e traz a participação especial da pequena Thaís Helena Farrapes Malcher, de 8 anos.

Composta por Liz, a canção já está disponível no Spotify e traz uma mensagem de incentivo a quem acredita nos próprios sonhos. “É sobre ouvir o coração, assim como eu fiz, e não desistir dos próprios sonhos”, afirma a artista.

A faixa se inicia com sons da natureza e evolui para o ritmo do carimbó, com arranjos pensados para abrir seus shows. Na letra, aborda ainda a deficiência auditiva de Liz, que convive com surdez unilateral desde a infância.

“O mundo falou: ‘não sei se vai dar certo’, mas o que ninguém sabia é que eu tenho um problema de audição. Eu ouvia com o coração”, diz um trecho da letra.

Gravado entre a Ilha do Combu, em Belém, e países europeus como França, Suíça e Itália, o videoclipe da música reforça o percurso pessoal e artístico da cantora. “Gravar parte do clipe na Europa é a materialização de um sonho. A distância aumenta a responsabilidade de representar bem o Pará e ajudar o público estrangeiro a compreender nossa cultura, pelo menos o básico dela”, afirma Liz, que atualmente vive em Lugano.

Sobre a presença de Thaís Helena no clipe, Liz explica: “Ela simboliza a pureza do nosso povo, a doçura e a esperança. A ideia foi trazer uma representação afetiva da minha infância, da menina que cresceu brincando na natureza”.

O projeto Paráseuropa, iniciado em janeiro, já soma três músicas lançadas: “Eu Nasci no Pará” feat. com Nazaré Pereira, “Boto Loiro”, e, agora "Ela Sonha Alto". A artista ainda não anunciou uma turnê oficial, mas adiantou que os shows devem acontecer após o encerramento do projeto. “As próximas músicas terão um apelo mais dançante, com refrões marcantes. Em breve, lançarei uma cumbia e outro carimbó. É só o começo”, completa.