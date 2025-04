Liz Amazônia realiza flashmob em Milão com turistas ao som de tecnobrega

A cantora e compositora paraense Liz Amazônia surpreendeu quem passava em frente ao Duomo, catedral de Milão, na Itália. Ela realizou um flashmob ao som da música “Boto Loiro”, no último sábado (05). A música é seu próximo lançamento e chega nas plataformas digitais no dia 11 de abril.

A ação faz parte do projeto “Liz pelo Mundo”, no qual a artista leva ritmos paraenses para diferentes cidades fora do Estado.

Durante a gravação do vídeo, turistas se juntaram espontaneamente à performance, dançando ao lado da cantora. Liz comemorou a receptividade do público: “Foi incrível ver pessoas de diferentes países entrando na dança e conhecendo um pouco da nossa música”.

A artista pretende repetir a experiência em outras cidades da Europa, como parte de seu projeto de divulgação da cultura paraense no exterior.