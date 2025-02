Liz Amazônia e Bernardo Mesquita gravam clipe de 'Boto Loiro'

A cantora paraense Liz Amazônia e o ator Bernardo Mesquita formaram parceria no novo projeto musical da artista. Juntos, eles estão gravando o clipe de “Boto Loiro”, o novo single de Liz, que promete conquistar não apenas o público paraense, mas também expandir a sonoridade da região para o mundo. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Liz e Bernardo compartilharam detalhes emocionantes sobre o trabalho, suas trajetórias e a relação com o projeto.

Liz, que vem se destacando na cena musical, se sente emocionada com o projeto “Paráseuropa”, que visa levar os ritmos paraenses para o exterior. “Estou muito empolgada com essa fase da minha carreira. Eu moro na Europa, e lá há um grande interesse por ritmos latinos. Quero levar a sonoridade do Pará para o mundo”, disse. Liz revelou também que o projeto, que consiste na gravação e lançamento de dez músicas ao longo de 2025, já começou com a canção Eu Nasci no Pará, em parceria com a cantora Nazaré Pereira. A canção, já disponível nas plataformas digitais, é um tributo às raízes paraenses, exaltando o vatapá, o bacuri e o Mercado do Ver-o-Peso.

Sobre o novo single, “Boto Loiro”, Liz explicou que a ideia surgiu a partir de uma inspiração pessoal, que mistura a lenda amazônica do Boto com a sua própria história de amor. “Eu compus essa música em inglês, em um estilo tecnodance, e depois percebi que ficaria perfeita como tecnobrega. Então traduzi e adaptei, trazendo a pegada paraense. O Boto loiro vem do meu marido, que é estrangeiro, e a letra brinca com essa figura que vem de fora e tenta conquistar a ‘paraense’. Essa música é uma mistura de romance com bom humor”, contou Liz, com entusiasmo.

O clipe foi gravado na Praia do Vai Quem Quer, em Cotijuba. Liz revelou ainda que a escolha de Bernardo Mesquita para interpretar o “Boto” surgiu de forma natural. “Nós já éramos amigos. Ele veio para Belém há alguns anos e foi quando nos conhecemos. Quando pensei no ‘Boto Loiro’, logo imaginei ele no papel. Acho que ele representa bem essa figura que vem de fora, com uma aparência diferente dos paraenses, e isso ficou perfeito para o conceito da música”, explicou. Bernardo Mesquita, conhecido por sua trajetória na TV, ficou entusiasmado com o convite para participar do clipe de Liz. “Foi uma honra, principalmente por ser uma lenda da nossa região. Eu tenho muita conexão com o Pará, pois meu avô é paraense. Então, representar esse mito da Amazônia para mim é uma responsabilidade muito grande”, afirmou o ator.

Bernardo, que ficou famoso por interpretar o Príncipe da Xuxa no filme Xuxa em O Mistério de Feiurinha, explicou como a participação no clipe de “Boto Loiro” representa um momento importante de sua carreira. “Participar desse projeto é um retorno muito especial à minha trajetória. A música é superdivertida e leve, e a energia no set de filmagem está incrível. Tive sorte também com o tempo em Belém, conseguimos gravar em dias ensolarados e isso deu uma energia muito boa para o trabalho”, disse ele, agradecendo pela oportunidade. Ele ainda comentou sobre a escolha do local para o clipe. “Não conhecia as praias de Belém e fiquei impressionado com a beleza do lugar. As locações são simplesmente maravilhosas e trazem todo o charme e mistério que a música precisa”, completou.

O clipe de “Boto Loiro” promete ser um grande marco na carreira de Liz Amazônia, que já está ansiosa para ver sua música ser apreciada pelo público. “O clipe vai ficar pronto em breve, e a partir de 8 de março, vamos lançar nas plataformas digitais, incluindo o YouTube. Tenho certeza de que será um sucesso”, afirmou Liz, cheia de expectativas. O projeto Paráseuropa segue com o lançamento de mais músicas e vídeos ainda neste ano, com a intenção de expandir os limites da música paraense.