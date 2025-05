Lady Gaga no Brasil: quando é, que horas começa e como assistir ao show da cantora no Rio de Janeiro

O dia 14 de setembro de 2017 foi "devastador" para os fãs brasileiros de Lady Gaga, pois foi quando a Mother Monster cancelou horas antes a apresentação que faria no Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Agora, após oito anos a data fatídica, os "little monsters", como são chamados os admiradores da cantora, podem comemorar, pois, desta vez, ela vem sim!

A cantora do hit "Paparazzi", "Judas" e "Abracadabra" está em solo brasileiro para se apresentar no dia 3 de maio, sábado, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Entre VIPs e público comum, a estimativa é de que 1,6 milhão de pessoas se reúnam ao redor do palco - de 1.260 m² e a 2,20m da altura da areia, junto de painel de LED gigante de 800m² - para assistir ao show, que marca a segunda visita de uma popstar à Copacabana desde a apresentação gratuita de Madonna, no mesmo período do ano passado. Para não passar perrengue antes, durante e após o show, confira algumas dicas fundamentais abaixo.

VEJA MAIS

Guia para o show de Gaga

Como conseguir o ingresso VIP para o show da Lady Gaga?

A apresentação de Lady Gaga no Brasil será gratuita para o público geral, mas contará com um espaço VIP próximo ao palco, acessível apenas para quem possui ingresso especial. Alguns fãs foram contemplados com entradas para a área exclusiva por meio de ações promovidas por patrocinadores e páginas dedicadas à artista - como sorteios e as melhores gravações de vídeos dançando música da artista, desenhos, maquiagens, etc.

Ao todo, 1.200 convites serão distribuídos por fanpages oficiais da cantora nas redes sociais. As páginas envolvidas são: @gagadaily, @ladygaganownet, @gagasourcelgs e @rdtladygaga. Elas irão promover um quiz com 100 perguntas sobre Lady Gaga nesta quinta (1º) e sexta-feira (2). Os fãs que acertarem o maior número de questões no menor tempo serão premiados com um par de ingressos para o show da Mother Monster.

Que horas começa o show?

Lady Gaga está prevista para subir ao palco às 21h45. Antes da apresentação, dois DJs animarão o público na praia de Copacabana. Após o show, um terceiro DJ assume o comando para encerrar a noite em clima de festa. Veja a programação:

Primeiro DJ: 17h30 às 19h30

Segundo DJ: 19h30 às 21h45

Lady Gaga: 21h45 às 0h15

Terceiro DJ: 0h15

Como assistir de forma digital?

Se você não assistir presencialmente e/ou prefere acompanhar ao show pelas telas digitais, alguns canais - gratuitos e pagos - transmitirão o evento com comentários.

Como o show iniciará às 21h45, haverá um esquenta para a entrada de Lady Gaga. A transmissão do show começa às 21h15 no Multishow e no Globoplay, com apresentação de Dedé Teicher e Laura Vicente. Na TV Globo, a exibição será logo após a novela "Vale Tudo", no mesmo horário, com Kenya Sade e Ana Clara no comando.

Quais músicas Lady Gaga vai cantar?

Até o momento, não há informações sobre quais músicas Lady Gaga deve cantar no show no Rio de Janeiro.

Lady Gaga vem ao Brasil após se apresentar no Coachella e no México, com show com cerca de 1h55 de duração. Nos eventos, Gaga deu prioridade às músicas do álbum "Mayhem" - o último lançado -, "The Fame" e "Born This Way". Músicas dos discos "Artpop", "Joanne" e "Chromatica" não foram tocadas.

Como chegar ao show da Lady Gaga no Rio?

Segundo o portal Exame, apenas táxis e transporte público poderão ter acesso à Copacabana até as 19h30. Dessa forma, é fundamental estar atento aos horários e meios de transportes para ir ao encontro da Mother Monster e voltar para casa - ou curtir um "after" em outro lugar.

🚉Metrô

Para quem vai utilizar o metrô para ir ao show, a melhor opção é desembarcar na estação Siqueira Campos. Já a estação Cardeal Arcoverde/Copacabana funcionará apenas para desembarque entre 16h e 22h. Após esse horário, o acesso será exclusivo para embarque, limitado a quem tiver cartão pré-comprado ou utilizar pagamento por aproximação (NFC).

As estações Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo, todas em Copacabana, contarão com reforço na segurança, aumento do número de operadores e estrutura especial para organizar o fluxo de passageiros, orientando o público nos momentos de chegada e saída.

Devido à localização próxima ao palco, essas estações devem registrar grande movimentação, o que pode causar atrasos no embarque. Por isso, haverá controle de acesso como medida preventiva.

No domingo, a partir das 7h, a linha 2 do metrô funcionará entre Pavuna e Botafogo, com integração com as linhas 1 e 2 no trecho entre Central do Brasil/Centro e Botafogo. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto habitual, entre Uruguai e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca.

🚎Ônibus

Já quem vai de ônibus municipais, os veículos circularão em Copacabana até as 19h30 de sábado, duas horas antes do início do show de Lady Gaga. Depois disso, os veículos (com tarifa de R$ 4,30) ficarão estacionados na enseada de Botafogo. Quem optar por voltar de ônibus precisará se deslocar até esse ponto.