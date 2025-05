Vai chover no show da Lady Gaga? Veja a previsão do tempo para o final semana

Depois de semanas de tensão entre os fãs sobre a confirmação da vinda de Lady Gaga ao Brasil, os Little Monsters finalmente respiraram aliviados na madrugada de terça-feira (29), quando a diva pop desembarcou no Rio de Janeiro.

A chegada causou comoção e reforçou a expectativa para o aguardado show gratuito que acontecerá no sábado, 3 de maio, reunindo aproximadamente 1,6 milhão de pessoas para cantar sucessos como Bad Romance e a recém-lançada Abracadabra.

Com a presença da estrela confirmada, a nova preocupação que paira entre os fãs é: vai chover no show?

VEJA MAIS

Previsão do tempo

O Sudeste do Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem vivenciado grandes variações climáticas nos últimos anos. Ondas de calor extremo, chuvas intensas e frentes frias repentinas se tornaram mais comuns, impactando diretamente eventos ao ar livre como o show da cantora. A apresentação está marcada para às 21h45, no feriado prolongado do Dia do Trabalhador.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de instabilidade até o início do sábado, com pancadas de chuva previstas para diversas áreas da cidade. Os volumes podem variar entre 30 mm e 50 mm até o final da semana.

No entanto, a boa notícia para os fãs é que as chuvas devem perder força justamente no sábado. A expectativa é de céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas à tarde e à noite, mas em menor volume do que nos dias anteriores.

A temperatura deve variar entre 21 °C e 29 °C, com sensação de abafamento acentuada pela umidade relativa do ar em queda. Esse calor pré-frente fria pode favorecer a formação de nuvens carregadas no início da noite, o que exige atenção redobrada por parte do público.

Mesmo sem previsão de tempestades ou ventos fortes no horário do show, o solo ainda encharcado das chuvas dos dias anteriores pode causar alagamentos pontuais em determinadas áreas do Rio de Janeiro, afetando o deslocamento até o evento. Por isso, é recomendável sair de casa com antecedência, levar capas de chuva e roupas adequadas, além de acompanhar os boletins meteorológicos e os alertas da Defesa Civil.

Enquanto o Sul do país deve enfrentar um fim de semana mais frio e seco, o Sudeste permanece sob influência de instabilidades atmosféricas. Para o mês de maio, os modelos meteorológicos indicam um cenário com mais frentes frias e dias chuvosos, especialmente no litoral fluminense e paulista.

Expectativa e preparação

Apesar da possibilidade de chuvas leves, o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro não está ameaçado. A estrutura montada e a ausência de alertas para fenômenos extremos garantem condições seguras para a realização do evento, que promete entrar para a história pela grandiosidade e pelo carisma da artista diante de um dos maiores públicos de sua carreira.

Fãs de todas as partes do Brasil e do mundo já estão a caminho da cidade, muitos acampando próximos ao local do evento para garantir um bom lugar. Com a chegada da estrela e o clima ainda incerto, a palavra de ordem é: planejamento.

Se o tempo colaborar, o sábado à noite no Rio será marcado por um verdadeiro espetáculo, com Gaga brilhando sob o céu nublado e milhões de vozes unidas em coro pela diva pop.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com