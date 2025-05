Global Citizen Festival: como conseguir ingressos gratuitos para shows em Belém?

O Global Citizen Festival: Amazônia ocorre no dia 01 de novembro de 2025, em Belém do Pará. Confirmado nesta quarta-feira, 30, o evento é realizado pela primeira vez na América Latina, no Mangueirão (Estádio Olímpico do Pará — Jornalista Edgar Proença). Entre as atrações confirmadas na programação, está Chris Martin (vocalista da banda Coldplay), Anitta, Seu Jorge e a paraense Gaby Amarantos.

Os ingressos são gratuitos para moradores de Belém e de outros municípios paraenses. Para garantir, é preciso participar de ações da Global Citizen — seja por meio do aplicativo ou site, ou atividades comunitárias no estado. As entradas para o festival estarão disponíveis de modo on-line, para aqueles que possuem acesso à internet, e físico, destinado aos que vivem em áreas sem cobertura.

Como conseguir ingressos gratuitos para o Global Citizen Festival: Amazônia?

Os ingressos gratuitos para o Global Citizen Festival: Amazônia, que ocorre em Belém, estão disponíveis apenas para moradores do Pará. A elegibilidade da moradia será confirmada por meio de um processo de verificação, segundo a organização do evento. Mais informações sobre ingressos físicos, conforme a instituição, devem ser divulgadas em breve. Veja abaixo como conseguir as entradas de modo on-line.

Pelo site ou aplicativo

Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos” Clique em “ganhe mais pontos” Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

Obs.: do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

Acesse o site do Global Citizen Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível Envie a mensagem automática disponibilizada Escolha o idioma Siga os passos de cadastro Aguarde o envio de ações