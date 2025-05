Global Citizen Festival: Gaby Amarantos divide felicidade sobre cantar no festival em Belém

A cantora e compositora Gaby Amarantos publicou em suas redes sociais a confirmação de que estará entre os artistas que participarão do Global Citizen Festival 2025, em Belém. O anúncio foi feito pelo órgão internacional nesta quarta-feira, 30.

"Tenho o prazer de anunciar que me juntarei ao @glblctzn no #GlobalCitizenFestival: Amazônia em novembro, em Belém!", publicou a artista.

O Global Citizen Festival: Amazônia, a primeira edição do festival a ser realizada na América Latina, irá impulsionar uma campanha para arrecadar US$1 bilhão para proteger, restaurar e revitalizar a floresta amazônica, buscar compromissos para uma transição energética justa em todo o mundo e apoiar as comunidades que estão na linha de frente dos impactos climáticos.

Através da campanha #ProtejaAAmazônia, o evento terá a presença de as estrelas brasileiras como headliners do Festival, e os palestrantes incluirão líderes indígenas locais, como o Cacique Raoni Metuktire, além de uma apresentação especial de Chris Martin, do Coldplay. Ingressos gratuitos para o Global Citizen Festival: Amazônia estão disponíveis exclusivamente para os moradores de Belém e do Estado do Pará.⁠