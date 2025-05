Tudo o que se sabe, até agora, sobre o show de Chris Martin, do Coldplay, em Belém

As atrações do Global Citizen, evento que será realizado em novembro dias antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, foram anunciadas nesta quarta-feira (30). O Coldplay, uma das atrações mais esperadas pelos paraenses, não virá, mas sim o seu vocalista, Chris Martin.

A confirmação da programação completa foi feita nesta quarta-feira (30), durante a cúpula Global Citizen NOW, em Nova York. O lineup contará ainda com Anitta, Seu Jorge e Gaby Amarantos.

Para se preparar mais ainda para o show, veja abaixo tudo o que se sabe — e o que já aconteceu — sobre o show de Chris Martin em Belém:

🌳 2021 - Coldplay interage com Governo do Pará

Mesmo antes da escolha de Belém como sede da COP 30, a banda britânica já demonstrava interesse por temas ambientais ligados à Amazônia. Em 2021, o Coldplay mencionou o governador do Pará, Helder Barbalho, em uma postagem no Twitter sobre ações climáticas.

"Os estados que vocês representam têm uma grande oportunidade de fazer história no combate às mudanças climáticas. Vocês vão se juntar a nós no #GlobalCitizenLive com compromissos de conservação e adaptação?", diz o post.

Helder respondeu à publicação e apresentou o site do Plano Amazônia Agora, que reúne estratégias do Estado para o desenvolvimento sustentável. O governador ainda afirmou que iria assistir ao show deles naquele ano no Global Citizen.

🎤 2023 - Maratona de shows no Brasil

Em março de 2023, o Coldplay realizou 11 shows em solo brasileiro. Durante a passagem pelo país, os integrantes da banda — ao lado da ONG Global Citizen — se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, foram discutidos temas ligados ao meio ambiente e à preservação da Amazônia.

Na ocasião, Lula convidou pessoalmente o grupo para participar da COP 30, que ainda não tinha sua sede confirmada oficialmente, mas já contava com Belém como forte candidata.

Lula, Janja e Chris Martin em 2023. (Reprodução/Instagram @ricardostuckert)

Durante o mesmo período em que o Coldplay estava no Brasil, o Novo Mangueirão foi reinaugurado, com a realização de seu primeiro “evento-teste”. Dias depois, em uma movimentação que reacendeu os boatos, o governador do Estado se encontrou com Chris Martin, no Rio de Janeiro. Foi nessa ocasião que o vocalista convidou Helder Barbalho a participar da cúpula da ONG Global Citizen.

O encontro alimentou ainda mais as especulações entre os paraenses, que passaram a considerar a possibilidade de um grande show da banda no Mangueirão, como parte do calendário cultural paralelo à COP 30.

Helder Barbalho e Daniela Barbalho assistiram ao show da banda Coldplay, no Morumbi, em São Paulo. (Instagram)

Outro momento que chamou atenção dos fãs ocorreu em São Paulo, quando Helder e a primeira-dama Daniela Barbalho assistiram a um dos shows da banda no estádio do Morumbi. Na ocasião, Daniela usava uma camisa com os dizeres #ColdplayPelaAmazônia.

Para completar o mistério, o filho do casal, Helder Filho, deixou um comentário sugestivo nas redes sociais, ao postar: "2025...?".

Pouco tempo depois, Belém foi anunciada como cidade-sede da conferência, em maio de 2023. Já em junho, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, esteve em visita oficial à capital paraense e relembrou que Chris Martin teria prometido participar da COP 30, junto com o Coldplay.

🎶 2024 - Especulações ganham força

Ao longo de 2024, os rumores ganharam ainda mais força — e não só entre os fãs. Em agosto, o jornalista Matheus Viggo, do O Liberal, afirmou com exclusividade que o Coldplay está confirmado para a abertura oficial da COP 30, em Belém. A informação, segundo ele, seria anunciada em breve pelo governador.

Embora o governo do Estado e a produção do Global Citizen ainda não tenham se pronunciado oficialmente, a notícia viralizou nas redes sociais e aumentou as expectativas para o evento. Internautas começaram a especular locais possíveis para o show — entre eles o Mangueirão e o Parque da Cidade — e passaram a compartilhar conteúdos sobre a possível vinda do grupo.

Um influenciador paraense produziu um remix da música “Paradise” em ritmo de tecnobrega. A versão viralizou nas redes sociais, ganhando milhares de curtidas, compartilhamentos e até virou trend no TikTok.

Em novembro de 2024, durante o Global Citizen Festival daquele ano, Helder participou do evento ao lado do DJ Alok. A banda britânica também esteve presente com uma performance e, nas redes sociais, o governador deu pistas que alimentaram ainda mais os boatos. Em um vídeo publicado em seus perfis, ele aparece ao som de uma música da banda e diz: "Escuta quem tá tocando aqui", antes de afirmar que, em 2025, o festival será em Belém.

Durante o evento, o ministro do Turismo, Celso Sabino, também se pronunciou sobre o assunto e afirmou que o Coldplay se apresentará no Estádio Mangueirão, na capital paraense. “É com muita alegria que recebemos a notícia de que a banda Coldplay estará presente na COP 30, no nosso paraíso, Belém!”, publicou Sabino. O post, no entanto, foi excluído em seguida.

2025 - Tarô, notificações misteriosas e novas informações

Já em 2025, mesmo sem confirmação oficial, o assunto continuou a render nas redes sociais. Para alimentar ainda mais os boatos, O Liberal consultou a taróloga Lilian Cascallho, que afirmou que há "95% de chances do Coldplay se apresentar em Belém", o que bastou para os fãs voltarem a sonhar alto.

Recentemente, usuários da plataforma de streaming Deezer relataram terem recebido uma notificação sobre um suposto show da banda em Belém, no dia 9 de novembro. A mensagem dizia: “Coldplay Belém - 09/11. Garanta seus ingressos agora para não ficar de fora!”. No entanto, ao clicarem no alerta, a tela ficava em branco — sugerindo que o aviso tenha sido enviado por engano.

Banda britânica é dona de hits como 'Viva La Vida', 'Yellow', 'My Universe' e 'Hymn For The Weekend'. (Divulgação)

Segundo o portal Léo Dias, a banda deve retornar ao Brasil no mesmo período da COP 30 para uma nova turnê, com planos de fazer uma “residência de shows” no país, conforme desejo do vocalista Chris Martin. No entanto, Belém não foi citada pelo colunista.

Com o anúncio oficial das atrações do Global Citizen se aproximando, a expectativa é que a banda esteja entre os nomes do line-up.

🤩 2025 - Show confirmado

Acabou a novela! Nesta quarta-feira (3), foi confirmado que, no dia 1º de novembro de 2025, sábado, Chris Martin, do Coldplay, Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge se apresentam no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, pelo Global Citizen Festival: Amazônia.

A primeira edição do festival a ser realizada na América Latina terá ingressos gratuitos para os moradores de Belém e do Estado do Pará, que estão disponíveis no site oficial do evento.

O que é a COP 30?

COP significa “Conferência das Partes” (“Conference of the Parties”, da sigla em inglês), em que as partes representam os países-membros associados, que se reúnem durante o evento, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta.

A primeira COP ocorreu em Berlim, na Alemanha, quando o tratado de 1992, assinado por 197 países, entrou em vigor, com o compromisso coletivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Desde então, a ONU convoca todos os países para a cúpula climática para uma reunião periódica. Essa é a primeira vez que o Brasil sediará o evento.

O que é o Global Citizen?

A Global Citizen é um movimento mundial que utiliza eventos de grande escala para mobilizar ações contra a pobreza extrema. Este evento reúne artistas, líderes mundiais e milhões de cidadãos que utilizam suas vozes para instigar mudanças significativas.

Em edições anteriores, realizadas em cidades como Nova York, Londres e Mumbai, o evento abordou temas urgentes como mudança climática, igualdade e sustentabilidade. No último, o governador do Pará esteve presente, assim como Doja Cat, Post Malone, Rauw Alejandro, Lisa (do BLACKPINK) e RAYE. O festival também contou com personalidades como o ator Hugh Jackman como anfitrião e apresentações especiais de Chris Martin (Coldplay).