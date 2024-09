Helder Barbalho participa de festival ao lado de Alok e aumenta expectativa para Coldplay em Belém

Helder Barbalho usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (27/9), para compartilhar uma foto ao lado do DJ Alok no palco do Global Citizen Festival 2024. O evento, que reúne anualmente artistas, ativistas e líderes globais, ocorrerá neste sábado (28/9), no Central Park, em Nova York, com transmissão ao vivo. Veja:

A publicação do governador do Estado aumentou a expectativa dos paraenses quanto à vinda da banda Coldplay a Belém no próximo ano, para o festival "Amazônia Para Sempre", cuja programação foi confirmada em coletiva de imprensa durante o Rock in Rio. “Quero logo saber da novidade, governador. Ansiosa!”, escreveu uma internauta.

O DJ Alok, já confirmado para o show de abertura da COP 30 em Belém, se apresentará no Global Citizen Festival ao lado dos artistas indígenas Mapu Huni Kuî, Owerá MC e Bros MC, com o espetáculo "O Futuro é Ancestral". A apresentação busca reafirmar o diálogo sobre o papel da indústria do entretenimento no combate à crise climática.