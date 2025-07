Moon Taeil, ídolo do K-pop e ex-NCT, é condenado por estupro coletivo na Coreia do Sul

O ídolo de k-pop Moon Taeil, ex-membro do grupo de K-pop NCT, foi condenado nesta última quinta-feira (10) a três anos e seis meses de prisão por envolvimento em um caso de estupro coletivo em junho de 2024. O caso veio à tona após a vítima, uma turista chinesa, denunciar o cantor e outros dois homens, identificados apenas como Lee e Hong.

De acordo com a acusação, os três homens conheceram a vítima em um bar no distrito de Itaewon, em Seul, área conhecida pela grande movimentação de pessoas devido às festas noturnas. Ainda segundo os advogados da vítima, após consumirem bebidas alcoólicas, eles a levaram inconsciente até a casa de um dos acusados, onde se revezaram durante a agressão sexual. Durante o julgamento, a promotoria ressaltou que o crime foi premeditado e que os acusados tentaram dificultar as investigações, incluindo a solicitação para que a corrida de táxi fosse registrada em um endereço diferente do real.

Os promotores pediram sete anos de prisão para cada um dos envolvidos, tempo mínimo previsto pela legislação sul-coreana para o crime de estupro coletivo, mas o juiz da 26ª Divisão Criminal do Tribunal Distrital Central de Seul reduziu a pena pela metade, justificando que os três eram réus primários, apesar de considerar o caso “extremamente grave”. Além da prisão, o ex-NCT deverão cumprir 40 horas de um programa de reabilitação voltado à conscientização agressores sexuais.

A defesa do cantor tentou argumentar dizendo que o cliente cooperou com as investigações e firmou um acordo com a vítima, mas o juiz não considerou esses fatores relevantes diante da gravidade do crime.

Da denúncia à condenação

O cantor foi denunciado dias após o estupro e prestou os primeiros depoimentos em agosto de 2024, sendo formalmente indiciado em fevereiro deste ano. O caso estava em julgamento desde o dia 18 de junho, e na audiência deste dia, Taeil admitiu o crime, assim como os dois outros homens.

Moon foi expulso do grupo NCT em outubro de 2024. Ele era membro da boyband desde 2016.