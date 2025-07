Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira com EP que resgata sucessos

Wanessa Camargo está vivendo um momento de reencontro consigo mesma. Prestes a completar 25 anos de trajetória na música, a cantora lançou o EP WAN2K25, nesta sexta-feira, 11, um projeto que marca o início oficial das comemorações por essa data tão simbólica em sua carreira. Unindo passado, presente e futuro, o trabalho traz releituras de canções que atravessaram gerações, agora com novas roupagens musicais, colaborações especiais e uma abordagem mais livre e consciente de quem cresceu, mudou e aprendeu a olhar para sua própria história com afeto.

“Esse projeto é uma forma de celebrar tudo que eu vivi. Cada música me leva de volta a um momento, me transporta pra época em que gravei, ou quando ouvi pela primeira vez. É muito nostálgico, muito emocional pra mim”, revela Wanessa.

Com 11 faixas no repertório, WAN2K25 apresenta ao público versões atualizadas de hits como “Amor, Amor”, agora em parceria com DJ Lucas Beat e Matheus Schuencks, e “Apaixonada Por Você”, que ganha nova vida com a participação de Taty Girl. Também fazem parte do EP canções como “Me Engana Que Eu Gosto”, “Não Tô Pronta Pra Perdoar” e “Não Devo Nada”, que, além de marcar diferentes fases da carreira da artista, refletem sua atual perspectiva sobre as experiências que moldaram sua identidade.

“É como reencontrar versões minhas do passado e poder conversar com elas, mas com o olhar que eu tenho hoje”, reflete Wanessa, ao comentar o processo emocional de revisitar sua discografia. “Tem canções que eu olho hoje e vejo a inocência, os joguinhos de relacionamento que eu não viveria mais. Mas tudo isso me construiu. É parte da minha história.”

Em meio a sucessos dos anos 2000, como “Boquinha de Açúcar”, “Louca”, “Sticky Dough” e “Um Dia… Meu Primeiro Amor”, a cantora propõe novas experiências sonoras, sem apagar as raízes emocionais dessas músicas. “A gente cantava sobre o que vivia. Hoje, entendo o quanto essas letras carregam das fases que eu estava vivendo. Revisitar tudo isso me faz enxergar com ainda mais respeito quem eu fui e quem me tornei.”

Mais do que um exercício de nostalgia, o EP também busca criar novas conexões com o público. Ao atualizar arranjos, incorporar batidas contemporâneas e abrir espaço para outras leituras afetivas, Wanessa apresenta sua obra para uma nova geração. “Uma música que era mais melancólica pode, hoje, virar algo dançante. Isso é muito especial. É sobre encontrar novas formas de sentir, sem apagar o que já foi”, diz.

Com mais de 500 milhões de streams acumulados nas plataformas digitais, 36 prêmios, 12 álbuns lançados, trilhas sonoras em novelas e colaborações nacionais e internacionais, Wanessa segue como um dos nomes mais influentes da música pop brasileira. Em WAN2K25, ela se mostra não apenas disposta a revisitar o passado, mas pronta para transformá-lo em impulso criativo para o futuro.

“Tem sido uma delícia voltar a músicas que marcaram época, inclusive algumas que hoje tocam diferente em mim. É como se aquela pessoa que você já ama mudasse o cabelo e você olhasse e pensasse: ‘nossa, que legal que ficou assim também’”, brinca