Cena Bis: Evento de lançamento dá início à contagem regressiva para o 'Pé Na Areia'

Os paraenses começaram a contagem regressiva para o verão, durante o coquetel de lançamento do Festival Verão Sal Pé na Areia 2025, que ocorreu na última quinta-feira, 03. Uma cerimônia reuniu influenciadores, patrocinadores e entusiastas em uma casa de shows em Belém, dando o pontapé inicial para o veraneio.

Lançamento 'Pé Na Areia' (Fotos: Carmem Helena) Nuria Joelma, Claymara Santos, Danuzia Borges e Jhennyfer Souza (Foto: Carmem Helena) Mayara Samile, Gabriela Brás e Thays Sintra (Foto: Carmem Helena) Jeferson Höenisch , Felipe Souza, Gleydson Souza, Gustavo Arcanjo e Pablo Allves (Foto: Carmem Helena) Thescianny Prado (Foto: Carmem Helena) Thays Sintra, Raysa Mello,Thay Balby, Thayna Macedo e Luan Cunha (Foto: Carmem Helena) Rodrigo Ferreira e Roma Merabet (Foto: Carmem Helena) Patrick Peixoto (Foto: Carmem Helena) Christian Emanoel e Vinícius Macêdo (Foto: Carmem Helena) Calilo Kzam e Christian Emanoel (Foto: Carmem Helena) Cristiane Brás e Gabriela Brás (Foto: Carmem Helena) Thiago Santos e Gabriel Magalhães (Foto: Carmem Helena) Influencers convidados (Foto: Carmem Helena) Flávio Yamada e Calilo Kzam (Foto: Carmem Helena) Everson Souza, Keila Bendelack, Aline Maroja e Iris Holanda (Foto: Carmem Helena) Emilio Gurjão, Marcos Guedes, Calilo Kzam, Jorge Kowalski, Tarcisio Damasceno e Alexis do Carmo (Foto: Carmem Helena)

O clima era de celebração e expectativa durante o lançamento do evento de verão, conhecido como o maior do Norte. A organização do festival antecipou detalhes da programação, que promete trazer artistas consagrados do cenário musical brasileiro para agitar a Praia do Atalaia nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho.

Segundo a organização do evento, o festival atrai turistas de todo o Pará e de diversos estados brasileiros, consolidando Salinas como um destino cada vez mais valorizado no calendário nacional de verão. Na edição deste ano, o público pode esperar grandes novidades, entre elas, um novo conceito visual inspirado na estética rústico-praiana, com elementos como palha, madeira e iluminação quente, áreas de sombra com cadeiras de praia e espaços instagramáveis.

O Pé Na Areia é dividido entre dois intensos fins de semana e levará para Salinas 15 atrações nacionais, distribuídas em dois finais de semana intensos de festa. Wesley Safadão, Léo Santana, Xand Avião, Natanzinho Lima, Felipe Amorim, Nattan e Léo Foguete são alguns dos nomes confirmados.