Coquetel de lançamento do 'Pé Na Areia 2025' agita Belém

O clima do verão já começou a animar a capital paraense com o coquetel de lançamento do Festival Verão Sal Pé na Areia 2025. A cerimônia reuniu grandes nomes influentes do cenário cultural de Belém e antecede o evento, que ocorrerá em Salinópolis nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho.

O coquetel serviu como uma prévia do que o público pode esperar para os cinco dias de evento de julho. Os organizadores do festival aproveitaram a ocasião para apresentar detalhes da programação, que promete trazer artistas consagrados do cenário musical brasileiro para agitar a praia do Atalaia.

Ao longo da noite, o público presente conferiu uma retrospectiva do festival, com tudo o que já foi realizado ao longo dos anos e as novidades para a edição 2025. Para este mês de julho, o Pé Na Areia chega com uma nova proposta, apresentando um conceito de visual e experiência que promete marcar o público.

Calilo Kzam, diretor da Show Bis, diz que a expectativa para o festival é grande entre os moradores e os turistas que estarão na cidade durante o veraneio. Para ele, realizar eventos em Salinópolis é sempre especial e gratificante.

Calilo Kzam, diretor da Show Bis (Foto/Carmem Helena/O Liberal)

"Nosso evento fortalece a economia local e impulsiona o turismo, gerando oportunidades de trabalho no veraneio. Vamos realizar o festival em dois finais de semana. Com isso, vamos movimentar a economia e animar a cidade com a nossa festa. São quatro dias com as maiores atrações do Brasil: Wesley Safadão, Nattan, Natanzinho Lima, Xand Avião, e muitos outros. É muita satisfação em levar esse evento para Salinas", diz.

O diretor afirma que a edição 2025 chega com significativas mudanças na estrutura, incluindo um novo conceito visual inspirado na estética rústico-praiana, com elementos como palha, madeira e iluminação quente. Além disso, o festival contará com uma praça de alimentação, lounges de descanso acessíveis a diferentes setores (Camarote Fechado, Avulso e Premium), áreas de sombra com cadeiras de praia e espaços instagramáveis.

"A gente tem muito carinho por esse projeto e vamos apresentar novidades para o público. A nossa arena está diferente, aberta, com mais ventilação. A vibe da praia está mais presente, o palco é maior, e ainda teremos show pirotécnico. Nossa ideia é dar ao público o prazer de curtir o verão sob o céu aberto e com os pés literalmente na areia. Tudo terá ainda mais intensidade", complementa Calilo.

Sobre o festival

O Pé na Areia 2025 contará com 15 atrações nacionais, distribuídas em dois finais de semana intensos de festa. Entre os artistas confirmados estão grandes nomes da música brasileira como Leo Santana, Wesley Safadão, Bell Marques, Xand Avião, Mari Fernandez, Felipe Amorim, Nattan, Natanzinho e muito mais.

Atualmente, o festival conta com um público 60% paraense, 20% de pessoas de outros estados do Norte, 15% do nordeste e 5% do sul. A expectativa é receber um público de mais de 15 mil pessoas por dia.