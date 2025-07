Com shows diversos, municípios paraenses se preparam para primeiro fim de semana de férias

Com o início de julho, a tradição de viajar para o interior em busca de entretenimento se mantém forte entre os paraenses. Para quem busca diversão, vários municípios como Marapanim, Terra Alta e Augusto Corrêa se destacam, oferecendo uma programação diversificada com shows que celebram a cultura local e atraem grandes nomes da música nacional.

Marapanim é um dos destinos procurados neste período. Nesta época de férias, o município celebra seus 130 anos com uma programação extensa. As apresentações gratuitas serão realizadas nos dias 5 e 6, respectivamente na praça São Raimundo Nonato e praça Nossa Senhora das Vitórias. Artistas renomados como Wanderley Andrade e as aparelhagens Poderosa Águia MegaPop - o peso do som, e Carabao - O Furioso do Marajó, e diversos grupos de carimbó realizam shows nos espaços.

A cidade de Terra Alta realiza o 26º Terra Folclore com ritmos variados para todos os públicos em um espetáculo de tradições, ritmos e identidade. O evento promete agitar o Bosque Municipal nos dias 5 e 6 de julho e reúne Felipe Magno, Thiago Costa, Raied Neto (ex-vocalista da banda Calcinha Preta) e a banda Xeiro Verde. Além dos cantores, o folclore paraense será representado pelo Boi Faceiro de São Caetano de Odivelas, com a animação garantida pelos DJs Ronaldo, Elton Show e Alexandre Sampaio.

Em entrevista ao O Liberal, o cantor Thiago Costa contou que está ansioso para retornar ao município. Com agenda lotada e cerca de 20 shows ao longo do mês, passando por várias cidades paraenses, o artista diz que se sente honrado em se apresentar no festival.

"Já tive a alegria de me apresentar em Terra Alta antes, e voltar a essa cidade tão acolhedora, agora nesse evento grandioso, é uma honra enorme. As expectativas são as melhores, preparamos um repertório escolhido com muito carinho, cheio de surpresas e com aquela energia positiva que não pode faltar. Tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível para todos nós", diz.

Outros destinos

Abaetetuba também está entre as opções para quem quer música boa no verão. A partir deste sábado (5), a cidade dá início ao "Beja Verão 2025". O evento será realizado em dois pontos principais: o palco da Praça e o palco da Praia.

A festa inicia com o grupo Maré Lançante, DJ Adriel da Mídia, bandas Styllus Show e Amazonas, encerrando com o Lendário Rubi. No segundo dia (6), o evento começa com o DJ Matheus Lobato, seguido de Leny Lobato e Dona Loirinha, com a apresentação de Marcelo Aguiar para fechar a noite.

No "Maraverão", em Marabá, a festa começa neste domingo, dia 6, com Mari Fernandes na Praça da Colônia Z-30, a partir das 20h. A programação se estende até dia 27 deste mês, com shows de artistas locais e atrações nacionais.

Festa junina e início do verão

Para quem quer esticar as festividades juninas e já dar as boas-vindas ao verão, Canaã dos Carajás é uma boa opção. O município está realizando o "Canaã Cidade Junina 2025", com uma extensa programação que segue até 13 de julho.

Neste fim de semana, no dia 4, a cidade recebe o show da premiada cantora Zaynara. No dia seguinte, é a vez da atração nacional Ávine Vinny subir ao palco do festival. Para quem segue no ritmo junino, o espaço também terá apresentação de quadrilhas e venda de comidas típicas.

XXV Feira da Cultura Popular

Augusto Corrêa também segue um padrão de festa semelhante à Canaã. O município mantém a tradição de fechar a temporada de São João prometendo uma das maiores e melhores festas do estado. Lá, a XXV Feira da Cultura Popular: Arraiá Urumajo iniciou nesta quarta (2) com o concurso intermunicipal de quadrilhas e se estende até o próximo dia 6, prometendo cinco dias de muita alegria e música.

Serão shows variados, incluindo talentos de dentro e fora do Pará. Na quinta (3), o público terá o Arraial do Pavulagem, além de grupos folclóricos, marujada de São Benedito e o arrastão cultural urumajoense. Já no dia 4, a banda Magníficos será o destaque, seguida da aparelhagem Rubi.

No dia 5, a pedida será a cantora Viviane Batidão e a banda Forró no 12. Para encerrar, o público recebe no domingo (6) a atração nacional João Gomes, além da aparelhagem JSom e apresentações de diversas quadrilhas.