Sextou: saiba quais as atrações desta sexta-feira (13), em Belém

Apesar das superstições da sexta-feira 13, a capital paraense promete uma variedade de programações em diferentes pontos da cidade, como intuito de divertir públicos diversos. A manhã do dia 13 já começa com o show gratuito de Lia Sophia e Bia Dourado na Praça da Bandeira, durante o lançamento do "Freezone Cultural Action". À noite, no Café com Arte, a Banda Verene se apresenta na festa “Ainda Bem que Matei o Cupido”, a partir das 20h, com participação de outros artistas. Já o Grêmio Literário e Recreativo Português recebe o evento “Hot Classics — Festa dos Namorados”, a partir das 23h.

Com apresentações musicais e entrada gratuita, a Praça da Bandeira, em Belém, recebe nesta sexta-feira (13) o lançamento do projeto "Freezone Cultural Action". Lia Sophia e Bia Dourado se apresentam a partir das 8h30 no evento, que contará com materiais audiovisuais em 3D e conteúdos exclusivos produzidos para apresentar o projeto ao público. A proposta leva os participantes para o entorno das urgências climáticas, por meio de uma iniciativa que une arte, juventude, tecnologia e ação cidadã.

O evento propõe uma zona aberta para participação e diálogo, funcionando como um espaço complementar às zonas da COP30, com livre acesso ao público e incentivo à escuta ativa, mobilização popular e cultura. “Esse é um espaço para as pessoas. Estamos chamando todos e todas para refletir, propor e se emocionar juntos. A cultura tem o poder de abrir caminhos que muitas vezes a política e a ciência não alcançam sozinhas”, afirma Giovanni Dias, porta-voz do projeto.

Já a Banda Verene se apresenta no espaço Café com Arte, na festa “Ainda Bem que Matei o Cupido”. Com um clima de desapego e ironia amorosa, a programação reúne outros artistas, como a banda Mostarda Elétrica e a cantora Jheni Cohen, com a promessa de animar o público ao som de indie rock, rock alternativo e pop. A festa também contará com uma feirinha de arte independente e flash piercing para quem quiser marcar a data com algo mais duradouro. Os ingressos podem ser adquiridos via Pix (contatoverene@gmail.com), ao valor de R$ 20.

No Grêmio Literário e Recreativo Português, a festa será comandada pelo Hot Classics, com o tema “Festa dos Namorados”. O evento promete uma viagem no tempo com músicas nostálgicas que marcaram gerações. A programação começa às 23h, e os ingressos — com valores entre R$ 90 e R$ 100 — podem ser adquiridos nas lojas Arezzo localizadas no Parque Shopping, Shopping Bosque Grão-Pará, Shopping Pátio Belém e Boulevard Shopping. As vendas online estão encerradas.

O artista Íris da Selva apresenta, nesta sexta-feira (13), o show de lançamento de "Domingo de Tarde". A canção integra o repertório do primeiro álbum de estúdio, previsto ainda para 2025, e chega ao público com um show especial na Casa do Fauno. “Vai ser um repertório nessa pegada do amor, do sentimento, nessa atmosfera do Dia dos Namorados. É um espaço pequeno, acolhedor, então vai ser um formato mais delicado também, sem muito aparato técnico. É pra cantar junto, pra sentir perto”, diz ele. Ingressos antecipados para o show podem ser adquiridos por R$20 pelo WhatsApp: (91) 98637-7623.