Sextou em Belém: Programações juninas e festas animam o 27 de junho na cidade

Mais uma sexta-feira chegou e Belém está com o dia recehado de programações diversas para quem que sair de casa para relaxar ao lado dos amigos, família ou até mesmo com a própria companhia. De pagode a apresentações de passáros juninos, o "sextou" está garantido com muita música boa e cultura regional. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas das várias atividades que vão rolar neste 27 de junho. Confere aí:

Estação Junina 2025

A Estação das Docas finaliza o projeto Estação Junina 2025. A iniciativa oferece uma programação especial e gratuita para a família ao longo dos finais de semana restantes de junho. Os festejos iniciarão nos dias 27 e se estenderão para os dias 28 (sábado) e 29 (domingo) de junho, com entrada gratuita e atrações para todas as idades, como quadrilhas juninas, passáro junino, cantores e bandas. As programações iniciam às 17h todos os dias.

IV Festival de Pássaros e Bichos do Pará

O Theatro da Paz será palco da estreia do IV Festival de Pássaros e Bichos do Pará nesta sexta-feira (25), a partir das 19h, mergulhando na cultura paraense e prestando homenagem à Guardiã Iraci de Oliveira (in memoriam), do Pássaro Junino Ararajuba. A programação se estende (29, com entrada gratuita em todos os dias.

Baile do Seu Godô

O Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, realiza nesta sexta-feira (27) o "Baile do Seu Godô", festa junina em homenagem a Godofredo Elleres, conhecido como "Seu Godofredo" ou "Seu Godô", figura conhecida na noite de Belém por sua paixão pela dança e pela música paraense.

O evento inicia às 20h e a pista de dança será comandada pelo DJ ME Gusta, DJ Jack Sainha e Trio Respeita Juliette. Os ingressos custam R$ 20,00.

BAGASEXTA

O Sextou na boate Move será com o evento "BAGASEXTA" em uma festa especial tendo a cantora Arian Grande como homenagem. O evento promete tocaar muito Pop e Funk e conta com entrada Free até 00h com nome na "Lista Amiga". Após o horário, a entrada é paga. Evento para maiores de 18 anos.