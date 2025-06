Caso Sheila Belúcio: advogado diz que vai cobrar explicações sobre a circunstância da morte

Uma semana após a morte de Sheila Barros Belúcio, de 50 anos, colaboradora do Grupo Liberal, que faleceu no domingo (15), após complicações decorrentes de uma cirurgia de vesícula no Hospital Rio Mar, em Belém, o advogado Raul Ferraz, que representa a família da vítima, irá acionar o Conselho Regional de Medicina (CRM) e pedir a instauração de um inquérito policial para apurar os fatos. Sheila morreu após uma parada cardíaca, três dias depois de ser internada para o procedimento médico eletivo.

Representando a família de Sheila Belúcio, o advogado Raul Ferraz diz que tomará as providências jurídicas para apuração da existência ou não de erro médico e causa morte. “Vamos entrar com requerimento no Conselho Regional de Medicina (CRM) e pedir a instauração de inquérito policial para apurar os fatos, além das demais providências necessárias, já que há essa suspeita”, garante.

Sheila foi internada na quinta-feira (12) para uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula. Segundo familiares, os exames pré-operatórios não indicaram nenhuma alteração. No entanto, no dia seguinte à cirurgia, a paciente começou a apresentar dores intensas e vômitos. A acompanhante de Sheila informou que solicitou atendimento médico diversas vezes durante a madrugada, mas sem sucesso.

O quadro clínico de Sheila se agravou, e no sábado (14) ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou por uma nova cirurgia, agora no intestino. Essa intervenção foi necessária devido a uma suposta lesão provocada na primeira cirurgia, o que teria provocado uma infecção bacteriana que evoluiu para infecção generalizada.

Já no domingo (15), os médicos informaram que o quadro da paciente era estável, mas os sinais vitais apresentavam alterações. Por volta das 15h30, Sheila sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, apesar das tentativas de reanimação.

Posicionamento sobre o caso

Desde domingo (15), a redação integrada do Grupo Liberal solicitou posicionamento à assessoria de imprensa Hapvida NotreDame sobre o caso de Sheila. A empresa retornou a solicitação detalhando apenas o seguinte: “Recebemos seu e-mail e, desde já, lamentamos profundamente o falecimento da Sra. Sheila Barros Belúcio. Nos solidarizamos com a dor da família, amigos e colegas. Já encaminhamos o caso à gerência da Hapvida, que irá apurar todas as informações sobre o atendimento prestado. Assim que tivermos um posicionamento oficial da Hapvida, encaminharemos”.

Em contato com a reportagem do Grupo Liberal, na quarta-feira (18), a diretora médica do Hospital Rio Mar, Vanessa Santos, afirmou que a unidade está acompanhando o caso desde domingo (15), e que foi instaurada uma auditoria, para investigar o que ocorreu. No entanto, Vanessa não detalhou de fato quais procedimentos foram tomados. Outros questionamentos foram feitos à diretora, mas a gestora optou por não responder as perguntas e solicitou que a reportagem demandasse a assessoria de comunicação novamente. Porém, após reiterados pedidos feitos pela redação, nenhuma resposta foi dada.