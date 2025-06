Missa deste domingo, 08, na sede do Grupo Liberal, destaca a importância da ação do Espírito Santo

Neste domingo, 08, celebra-se a Solenidade de Pentecostes, data que relembra a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos de Jesus. Vale lembrar que o momento é um dos mais importantes do cristianismo. Na missa realizada na manhã de hoje, na sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, o padre Cláudio Pighin destacou a “ação do Espírito Santo” na vida dos fiéis e nos milagres que a fé pode proporcionar.

A Solenidade de Pentecostes ocorre cinquenta dias após a Páscoa, marcando o encerramento do Tempo Pascal. Na celebração, foi destacada a importância de ter na vida "o Espírito do amor e da paz" para poder encontrar-se com Deus.

“Observar a Palavra, que é Jesus, é entrar em uma experiência vital e de doação; nisso consiste a verdadeira consolação da criatura humana, porque o Criador faz parte da sua vida. Por isso, quem vive essa verdade se torna corajoso e fiel em testemunhá-lo em qualquer lugar e a qualquer momento”, disse o sacerdote.

Para se aproximar cada vez mais do Espírito Santo é estar próximo também dos dos sete dons descritos nas escrituras sagradas, como a sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e temor de Deus. O padre Cláudio Pighin leva uma reflexão aos fiéis: até que ponto a presença de Jesus está nas suas vidas e como é possível se aproximar mais ainda do Espírito Santo?

A missa, no Grupo Liberal, é aberta aos fiéis e ocorre todo os domingos, às 11h, na avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém.