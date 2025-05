O que são os 17 ODS da ONU e qual a sua importância para a COP 30?

Com o propósito de tornar o mundo um lugar melhor para a sociedade, os 193 países membros da ONU se comprometeram a cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em agosto de 2015. A iniciativa faz parte da Agenda Pós-2015 e seus resultados até o momento serão novamente discutidos na COP 30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará.

O que são os ODS?

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte de um plano de ação global para disponibilizar uma educação de qualidade a todos, erradicar a fome e a extrema pobreza do mundo e proteger o planeta dos riscos relacionados ao aquecimento global até o ano de 2030.

Ao todo, os ODS compreendem 17 objetivos e 169 metas. Entre as áreas que os objetivos incluem em seu planejamento, estão: pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento, igualdade de gênero, além da proteção da criança e do adolescente, educação infantil e redução das desigualdades. Para combater esses inúmeros problemas, é preciso a atuação de pesquisadores, políticos e da sociedade civil também, em especial na Amazônia.

Conheça os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

As metas e os objetivos remetem à educação, à saúde, à inovação e ao meio ambiente. (Foto: Reprodução)

Erradicação da pobreza; Fome zero e agricultura sustentável; Saúde e bem-estar; Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Água potável e saneamento; Energia limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento econômico; Indústria, inovação e infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e comunidades sustentáveis; Consumo e produção responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida na água; Vida terrestre; Paz, Justiça e Instituições Eficazes; Parcerias e meios de implementação.

Existe um novo ODS?

A criação do 18º objetivo foi uma forma apoiar a luta coletiva étnico-racial no planeta. (Foto: Reprodução)

Além desses objetivos, uma iniciativa voluntária do Brasil também foi escolhida para a Agenda 2030, trata-se do 18º objetivo que remete à Igualdade Étnico-Racial, apresentado pelo Ministério da Igualdade Racial em março deste ano, no palácio Itamaraty, em Brasília. A ideia do ODS foi ressaltar que a luta étnico-racial é de característica coletiva e merece espaço maior para o alcance da justiça e da igualdade a todos.

Para a escolha dele, foi realizado um concurso de seleção para a nova marca do Desenvolvimento Sustentável (ODS 18). A vencedora foi a paulista Brenda Gomes Virgens, de 19 anos, que apresentou uma marca com o perfil de uma mulher negra que possuía a figura de um homem indígena no cabelo. No final, a jovem concorreu com 123 propostas válidas e chegou a levar para casa uma premiação de R$ 10 mil.

Qual é a relação entre os ODS e a COP 30?

A Conferência das Partes (COP 30) é o maior evento global realizado pela Organização das Nações Unidas para discutir problemas e soluções relacionados à urgência das mudanças climáticas no planeta. Neste ano, de modo estratégico, o encontro reunirá líderes mundiais em um local próximo à Floresta Amazônica, para tratar políticas e compromissos que viabilizem a sustentabilidade no mundo.

Nesse cenário, alguns compromissos já encontram-se em aberto e buscam ser cumpridos até daqui a cinco anos, como é o caso dos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Afinal de contas, durante as COPs é debatido com frequência que o futuro saudável do planeta depende diretamente de ações concretas e os ODS são um passo importantíssimo para conseguir vencer nesta jornada sustentável.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)