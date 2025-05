Fiepa lança programa para promover desenvolvimento sustentável no Pará

Foi realizado na manhã desta quarta-feira (28), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), o “Encontro da Indústria, Parlamento e Governo do Pará Juntos pela COP 30”. A iniciativa integrou a programação da Semana da Indústria e reuniu autoridades como a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan; o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), deputado Chicão; o presidente da Fiepa, Alex Carvalho; além de parlamentares e representantes do setor produtivo.

Durante o evento, foi lançado o programa Governança Amazônica pelo Combate ao Desmatamento e às Queimadas Ilegais, que estabelece tolerância zero às práticas ambientais ilegais. A proposta é fortalecer as boas práticas ambientais e consolidar um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o Estado.

“O Estado do Pará vive um momento de construção. E este evento caracteriza-se justamente por isso: por esse momento de diálogo e de construção de um novo Pará, que tenha um desenvolvimento econômico sustentável”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

“Não é um trabalho apenas do poder público, é um trabalho coletivo" diz vice-governadora (Ivan Duarte)

Para ela, enfrentar os desafios ambientais exige um esforço conjunto. “Não é um trabalho apenas do poder público, é um trabalho coletivo. Parabenizamos esse envolvimento do setor produtivo, que vai alavancar nossos produtos para o mundo todo.”

O presidente da Fiepa, Alex Carvalho destacou ainda a necessidade de dar visibilidade a setores produtivos ainda “silenciosos”, como a bioeconomia e a indústria da transformação de insumos como cacau e palma. “Queremos trazer com tecnologia e inovação a oportunidade de melhorar nossa produtividade, gerar emprego e fazer deste Estado uma potência não só mineral, mas também da carne, do cacau, da palma… um Pará digno, um exemplo para o mundo.”

“Nós queremos fortalecer as atividades legais" diz o presidente da FIEPA (Ivan Duarte)

Já o presidente da ALEPA, deputado Chicão (MDB), reforçou a importância da agricultura familiar e do fortalecimento da produção local. “O açaí, por exemplo, além de alimento, é uma cadeia produtiva inteira. A agricultura familiar precisa estar na prateleira principal do que o Estado produz. Ainda não somos referência internacional em todos os setores, mas temos potencial.”

"A agricultura familiar precisa estar na prateleira principal do que o Estado produz" diz deputado Chicão (Ivan Duarte)

Com a proximidade da COP 30, que será realizada no mês de novembro em Belém, o evento da Fiepa reforçou o protagonismo do Pará nas discussões globais sobre clima. “A COP nos traz esse momento de grandes discussões. Aqui estamos mostrando ao mundo que é possível produzir e preservar, com um novo modelo de desenvolvimento que seja bom para o Estado, para os produtores e para os negócios”, concluiu a vice-governadora Hana Ghassan.