Senadores visitam Belém para acompanhar preparativos da COP 30

Uma comitiva de senadores desembarca em Belém na próxima semana para acompanhar de perto os preparativos da capital paraense para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025. A visita integra o cronograma da Comissão Temporária da COP 30 do Senado Federal, criada para fiscalizar e apoiar os trabalhos rumo ao evento internacional. A diligência externa será nos dias 5 e 6 de junho.

A agenda prevê reuniões com representantes do governo estadual, da Prefeitura de Belém e de órgãos federais, além de visitas técnicas a obras de infraestrutura que estão sendo executadas ou planejadas para receber as delegações internacionais. O grupo também deve dialogar com lideranças locais e representantes da sociedade civil.

Para o presidente da comissão, senador Jaques Wagner (PT-BA), o objetivo é garantir que as ações estejam alinhadas com os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil e que a estrutura esteja pronta para acolher um evento de grande porte como a COP.

“É importante que o Senado acompanhe de perto esse processo. A COP 30 é uma oportunidade única para o Brasil e, especialmente, para a Amazônia. Belém precisa estar preparada para receber o mundo”, afirmou Wagner.

Além do senador baiano, participam da visita parlamentares como Eliziane Gama (PSD-MA), Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Fabiano Contarato (PT-ES), todos com histórico de atuação em pautas ambientais.

A realização da COP 30 em Belém é considerada estratégica por colocar a Amazônia no centro das discussões climáticas globais. O evento deverá reunir chefes de Estado, ministros, especialistas, ativistas e representantes de diversos setores da sociedade de mais de 190 países.