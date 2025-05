COP 30: CMA do Senado promove debate sobre governança climática nesta quarta-feira (28)

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado realizará nesta quarta-feira (28), a partir das 9h, uma audiência pública para tratar dos desafios enfrentados pelo Poder Legislativo brasileiro diante da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para novembro deste ano, em Belém (PA). A atividade integra a agenda da 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade no Poder Legislativo, organizada pela Rede Legislativo Sustentável (RLS).

O encontro foi proposto por meio de requerimento (REQ 6/2025 – CMA) pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (PT-ES), e terá como tema principal "Governança Climática: Desafios do Poder Legislativo em ano de COP 30 no Brasil".

A audiência pública acompanha a programação da Conferência Nacional de Sustentabilidade, que ocorre nos dias 27 e 28 de maio, no auditório Petrônio Portella, no Senado Federal. Entre os tópicos abordados no evento estão a inovação na administração pública com ênfase na Agenda 2030, além da promoção da inclusão social e da implementação de práticas sustentáveis no âmbito legislativo.

Entre os participantes confirmados para o debate estão Alaôr Messias Marques Junior, diretor de Planejamento e Coordenação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; o deputado estadual catarinense Marco José de Abreu (Marquito); Cristiane Nardes, presidente da Rede de Governança Brasil; e Renata Andrade, presidente da Rede Governança Climática.

VEJA MAIS

Novos sistemas e serviços

Durante a audiência, será lançado o Sistema Integrado de Monitoramento e Planejamento para o Legislativo Sustentável (SIMPLS), uma plataforma digital voltada ao acompanhamento de indicadores relacionados à gestão sustentável.

O sistema permitirá o monitoramento de dados sobre resíduos, consumo de água e energia, acessibilidade, equidade, entre outros aspectos contemplados pelo Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração Pública (Iasa).

Além disso, será apresentado um novo serviço remoto de atendimento em Libras, destinado a ampliar a inclusão de pessoas com deficiência auditiva nas atividades legislativas.

Instituída em 2018, a Rede Legislativo Sustentável é composta pelo Senado Federal, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União (TCU) e diversas outras instituições legislativas de todo o país. Seu objetivo é fomentar boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança (ESG) dentro da administração pública.

A realização da COP 30 no Brasil tem mobilizado diferentes setores do Poder Legislativo, que buscam se preparar para o papel estratégico que o país desempenhará na negociação global sobre mudanças climáticas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia